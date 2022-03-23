Волгоградцам выдали почти 600 разрешений на весеннюю охоту

В марте, в преддверии сезона охоты на пернатых, жители Волгоградской области подали 572 заявления на выдачу соответствующего разрешения через портал Госуслуг. Возможность электронной подачи документов открыли в октябре 2021 года – за неполные шесть месяцев ей воспользовались более тысячи охотников, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Ссылка на заполнение заявления в электронном виде размещена на сайте облкомприроды. Запросить разрешение на охоту жители могут также в офисах МФЦ Волгоградской области или отправив заказное письмо в профильный комитет.
Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь начнется 26 марта в охотничьих угодьях Быковского, Городищенского, Калачевского, Котельниковского, Ленинского, Николаевского, Октябрьского, Палласовского, Светлоярского, Среднеахтубинского, Суровикинского, Чернышковского районов.
Со 2 апреля охота на куропаток, перепелов, уток и других птиц будет разрешена в угодьях Алексеевского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котовского, Кумылженского, Нехаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Ольховского, Руднянского, Серафимовичского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского районов и города Михайловки.