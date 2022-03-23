ЦРБ в Волгоградской области заставили погасить долг под миллион рублей

Общество 23.03.2022 10:37
23.03.2022 10:37
После вмешательства прокуратуры ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ» рассчиталось по исполненным контрактам на сумму около 1 миллион рублей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, задолженность ЦРБ по контрактам на поставку товаров и оборудования перед двумя юридическими лицами и тремя индивидуальными предпринимателями была выявлена в ходе проверки прав субъектов предпринимательской деятельности в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.
В адрес руководства ЦРБ было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате задолженность по исполненным контрактам больница полностью погасила.
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