ЦРБ в Волгоградской области заставили погасить долг под миллион рублей









После вмешательства прокуратуры ГБУЗ «Старополтавская ЦРБ» рассчиталось по исполненным контрактам на сумму около 1 миллион рублей. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, задолженность ЦРБ по контрактам на поставку товаров и оборудования перед двумя юридическими лицами и тремя индивидуальными предпринимателями была выявлена в ходе проверки прав субъектов предпринимательской деятельности в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным контрактам.

В адрес руководства ЦРБ было внесено представление об устранении выявленных нарушений. В результате задолженность по исполненным контрактам больница полностью погасила.



