Волгоградцам запретили сдавать на металл крышки люков и кабели









Утвержден перечень разрешенных для приема от населения в Волгоградской области лома и отходов цветных металлов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ областного комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, в этом списке 123 позиции, указанные по алфавиту.

Отрывают перечень абажуры, алюминиевые катушки для спиннингов и алюминиевые лодки, а замыкают электрические моторы к бытовым приборам. Гражданам можно сдавать в пункты приема лома цветных металлов горшки, бидоны, детали для пылесосов и стиральных машин, детали лома легковых автомобилей, детские санки, кальяны, гусятницы, мясорубки и даже ключи.

В перечне указано и много различных мелких предметов в виде брошей, чернильниц, зажигалок, пепельниц, мыльниц, замков, детских игрушек, металлических линеек, маникюрных принадлежностей. Можно сдать в утиль и более крупные предметы, которые уже не нужны в быту. Это стулья, пищевые котлы, кровати, казаны, ванны, гири и многое другое.

Отметим, что в этом списке нет кабелей связи, на которые часто покушаются охотники за цветным металлом, а также крышек люков.

Подобные перечни утверждают во многих российских регионах, чтобы упорядочить обращение лома и отходов цветных металлов, предотвратить хищения оборудования и инженерных коммуникаций.



