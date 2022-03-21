Общество

Военнослужащий из Волгоградской области Петр Исаев погиб в ходе спецоперации

Общество 21.03.2022 19:14
21.03.2022 19:14



Еще один военнослужащий из Волгоградской области погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА "Высота 102", в Ольховском районе сегодня готовятся к похоронам 34-летнего Петра Исаева. О гибели земляка 21 марта рассказали в администрации Ольховского района Волгоградской области.

— В ходе проведения специальной операции российских войск по защите республик ЛНР, ДНР и денафикации территории Украины погиб гвардии ефрейтор Петр Исаев 1988 года рождения, житель села Рыбинка, —  говорится в официальном сообщении администрации района. — Петр Исаев отдал жизнь, выполняя воинский долг, защищая мир и независимость России. Он до конца остался верным Родине и воинской присяге.

Ефрейтор Петр Исаев служил в Крыму. По предварительным данным, его похороны назначены на 22 марта в родном селе. 

Ранее днем 21 марта сообщалось о гибели военнослужащего из Камышинского района Волгоградской области. На Украине 19 март погиб радист Артем Сыров

Фото: радио Камышин FM / VK.com

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