В Волгограде звездный шеф-повар Григорий Мосин позавтракал в школьной столовой

Общество 21.03.2022 20:15 Новости компаний
21.03.2022 20:15 Новости компаний
В Волгограде главный шеф-повар Отраслевого Союза развития социального питания, бренд-шеф популярных ресторанных проектов, амбассадор федеральных торговых марок попробовал и оценил школьный завтрак из меню текущего дня. Сегодня в гимназии №12 для учеников готовили кашу вязкую молочную "Дружба", бутерброд с джемом и чай.
- Тут все хорошо - рис, молоко, пшенка, сахар, масло… Это хороший завтрак, я так люблю завтракать. Просто я сегодня уже второй раз завтракаю… У вас очень гостеприимный и хлебосольный город, - поделился впечатлениями Григорий Мосин.
Вместе со "звездным" гостем отведали школьный изыск заместитель директора ООО "Виво Маркет" Руслан Кулиев, директор образовательного учреждения Наталия Барышникова, секретарь Краснооктябрьского местного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", депутат Волгоградской городской Думы Руслан Морозов, а также ученики - участники конкурса по разработке школьного меню "Решаем сами" и ребята, которые принимают участие в федеральном проекте "За здоровое питание школьника".
Затем Григорий провел мастер-класс для школьников. Он показал, как приготовить вкусные и полезные блюда, с которых можно начинать свое утро. Звёздному повару ассистировала Алиса Виноградова, ученица 9 класса средней школы № 92 и участница конкурса "Здоровое питание школьника".
Пока сырники готовились, ребята и взрослые обсудили вопросы здорового питания. Ребята интересовались, можно ли в школьную кашу добавлять свежие ягоды или фрукты? Сколько времени можно выделять детям на переменах, чтобы полноценно завтракать или обедать? Можно ли вывести сервис в столовой на более современный уровень, чтобы заказывать еду через приложение?
- Это очень интересно для нас в первую очередь. Мы хотим не только есть то, что нам готовят повара, но и предлагать свои идеи для школьного питания. Я бы хотел чаще принимать участие в таких мероприятиях, - рассказал девятиклассник Давид Шерозия.
Возможное будущее школьного питания ребята увидели на кулинарном баттле, где принимали участие как главные судьи. Он прошел накануне. Команды профессионалов - поваров, работающих в детских садах Тракторозаводского района, студентов и родителей - известных волгоградских многодетных мам соревновались в приготовлении завтрака для школьника.
Дети с удовольствием не только продегустировали приготовленные блюда, но и проявили свои таланты в журналистике, блогерстве и продюсировании - с интересом снимали видеоролики и записывали интервью.
В течение трех дней в Волгограде проходил праздник здорового и полезного школьного питания. По мнению гостей мероприятий именно с таких креативных форматов и начинается школьное питание будущего!
Напомним, мероприятия в Волгограде проходили в рамках проведения международной акции "Здоровое питание школьника", организованной Отраслевым союзом развития социального питания и АНО "Сделаем Вместе", при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, партийного проекта "Мир Возможностей", МДЦ "Артек" в Волгограде прошли мероприятий, посвященные школьному питанию.
"Здоровое питание школьников" - международная социальная акция, задача которой - сформировать потребность в здоровом питании и ведении активного образа жизни у школьников и их родителей. Участие в акции могут принять ученики 8-10 классов. Авторы лучших работ будут награждены путевками в МДЦ "Артек".
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