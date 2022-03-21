Происшествия 21.03.2022 16:43
21.03.2022 16:43
Почти 1,5-километровая пробка образовалась на Первой продольной магистрали на Спартановке из-за массового ДТП с коммунальной техникой. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в аварии, по предварительной информации, пострадал водитель 1997 года рождения одной из иномарок. У него сотрясение головного мозга и перелом ноги.
Столкновение четырех автомобилей произошло в 15:47 на улице Николая Отрады. На данный момент известно, что водитель автомобиля Skoda при перестроении столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114», а потом врезался в КамАЗ. Грузовой автомобиль коммунальной службы двигался в правом ряду, где проводил уборку проезжей части от грязи и пыли. От удара иномарку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с еще одним автомобилем марки Skoda. В результате пострадал водитель первой иномарки. Его доставили в больницу.
Движение на этом участке дороги в настоящее время затруднено.
Фото: Яндекс.Карты
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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