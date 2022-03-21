В центре Волгограда эвакуируют лицей №5

Происшествия 21.03.2022 11:53
21.03.2022 11:53
Учеников и преподавателей лицея №5 эвакуируют в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудники оперативных служб работают в настоящее время во всех корпусах этого учебного заведения - на улице Мира и на улице Кубанской. По предварительной информации, причиной эвакуации стали анонимные угрозы, поступившие в адрес лицея.
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