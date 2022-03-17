Общество 17.03.2022 16:56
17.03.2022 16:56
Жителям многоквартирного дома в Ленинске сделали перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества на сумму более 400 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
В ходе проверки было установлено, что в 2018 году между собственниками многоквартирного дома №22 по улице Промышленная и МБУ «Городское хозяйство» был заключен договор управления, согласно которому управляющая организация должна за плату заниматься содержанием и ремонтом общедомового имущества.
Надзорная проверка показала, что в указанном доме в ненадлежащем состоянии находятся входные двери, частично отсутствует отмостка, поврежден отделочный слой внутренних перегородок и наружных ограждающих конструкций в подъезде, неисправны осветительные приборы и другое.
Несмотря на фактическое невыполнение работ по ремонту и содержанию общего имущества МБУ «Городское хозяйство» в течение 4 лет продолжало выставлять платежные документы на оплату данных услуг жильцам многоквартирного дома.
В адрес руководства управляющей организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. По инициативе прокуратуры директор МБУ «Городское хозяйство» привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). По данной статье назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
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