Расследования

Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосен

Расследования 17.03.2022 10:22
17.03.2022 10:22


До 4 лет колонии грозит 47-летнему жителю Иловлинского района за незаконную вырубку 17 сосен в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина окажется на скамье подсудимых уже не первый раз, дата рассмотрения дела в районном суде еще не назначена.


По данным следствия, в декабре 2021 года мужчина поехал в Иловлинское лесничество, где спилил 17 сосен, чтобы продать их на местном елочном базаре. Он погрузил деревья в свою «Газель» и поехал домой. Однако в тот же день инспекторы лесничества обнаружили 17 свежих пеньков и позвонили в полицию. Правоохранительные органы по горячим следам задержали иловлинца, который даже не успел доехать до места жительства.

Елочный браконьер сознался в содеянном, незаконно спиленные сосны у него изъяли. Полиция возбудила уголовное дело, расследование которого завершено.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
17.03.2022 11:55
Расследования 17.03.2022 11:55

0
Далее
Расследования
16.03.2022 17:10
Расследования 16.03.2022 17:10

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:33
Расследования 16.03.2022 12:33

0
Далее
Расследования
16.03.2022 12:18
Расследования 16.03.2022 12:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 11:18
Расследования 16.03.2022 11:18

0
Далее
Расследования
16.03.2022 10:49
Расследования 16.03.2022 10:49

0
Далее
Расследования
15.03.2022 17:42
Расследования 15.03.2022 17:42

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:06
Расследования 15.03.2022 16:06

0
Далее
Расследования
15.03.2022 16:03
Расследования 15.03.2022 16:03

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:19
Расследования 15.03.2022 14:19

0
Далее
Расследования
15.03.2022 14:10
Расследования 15.03.2022 14:10

0
Далее
Расследования
15.03.2022 07:53
Расследования 15.03.2022 07:53

0
Далее
Расследования
14.03.2022 19:59
Расследования 14.03.2022 19:59

0
Далее
Расследования
14.03.2022 13:18
Расследования 14.03.2022 13:18

0
Далее
Расследования
13.03.2022 00:16
Расследования 13.03.2022 00:16

0
Далее

Лента новостей

13:59
«С сахаром и прокладками проблем нет»: в правительстве РФ призвали население успокоитьсяСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КПС возродили ранее сокращенную должностьСмотреть фотографии
12:59
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 мартаСмотреть фотографии
11:55
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителейСмотреть фотографии
11:46
Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия КоротковуСмотреть фотографии
11:42
Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Коронавирус продолжает сдуваться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Очередное заседание облдумы началось в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде безработный юноша потерял последнее из-за женщинСмотреть фотографии
10:54
Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
10:42
Три человека пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водитель из Дагестана едва не сгорел в машине на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
10:22
Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосенСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцы напрасно ждали снижения цен на топливоСмотреть фотографии
10:02
Волгоградская область вышла на тонкий ледСмотреть фотографии
09:35
«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
09:09
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потеплениеСмотреть фотографии
09:03
ВОЛМА заинтересована в привлечении молодых профессионаловСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 мартаСмотреть фотографии
07:54
Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в ВолгоградСмотреть фотографии
07:15
Исчезли после санкций: в Волгоградской области срываются госзакупки лекарств, компьютеров и автомобилейСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде объявлен конкурс на содержание 48 городских кладбищСмотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области назвали число льготников по «гаражной амнистии»Смотреть фотографии
20:08
Суд в Волгограде ликвидировал местную мусульманскую организациюСмотреть фотографии
19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
Скончался известный исследователь опасных инфекций Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 