Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосен

До 4 лет колонии грозит 47-летнему жителю Иловлинского района за незаконную вырубку 17 сосен в преддверии Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина окажется на скамье подсудимых уже не первый раз, дата рассмотрения дела в районном суде еще не назначена.
По данным следствия, в декабре 2021 года мужчина поехал в Иловлинское лесничество, где спилил 17 сосен, чтобы продать их на местном елочном базаре. Он погрузил деревья в свою «Газель» и поехал домой. Однако в тот же день инспекторы лесничества обнаружили 17 свежих пеньков и позвонили в полицию. Правоохранительные органы по горячим следам задержали иловлинца, который даже не успел доехать до места жительства.
Елочный браконьер сознался в содеянном, незаконно спиленные сосны у него изъяли. Полиция возбудила уголовное дело, расследование которого завершено.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.