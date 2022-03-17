Волгоградская область вышла на тонкий лед

В Волгоградской области началось таяние льда. В связи с этим, сообщили ИА "Высота 102" спасатели, уже сегодня возрос риск трагических случаев на водоемах.

Чтобы предотвратить беду, госинспекторы ГИМС усилили профилактические рейды и патрулирования по акваториям Волгоградской области.

— Во время рейдов отдыхающим раздаются памятки о безопасном нахождении у воды. Одновременно сотрудники МЧС рассказывают о подручных средствах спасения, — сообщают в ГУ МЧ России по Волгоградской области. — Особое внимание спасатели уделяют рыбакам. Всегда находятся те, кто не только беспечно относится к рекомендациям и предупреждениям, но и готов рискнуть собственной жизнью.





Накануне во время рейда в Волгоградском затоне сотрудники ГИМС застали за рыбной ловлей несколько человек. Большинство при виде на берегу людей в форме – бросились в рассыпную, но рыбак со стажем Владимир Доценко решил остаться возле свежепробуренной лунки. По словам мужчины, выходя на лед, он каждый раз проверяет толщину льда.

— Заходим метров на 5 от берега, прорубаем лунку и смотрим: если лёд нормальный сантиметров 10, выходим. Если тонкий, возвращаемся домой. Эта зима была холодная, поэтому лёд всегда хороший, — утверждает волгоградец.

Инспекторы ГИМС предупредили рыбака, что толщина льда на водных объектах в настоящее время непредсказуема из-за перепадов температур. Выходить на лед сегодня крайне рискованно.





Основная опасность ледовой обстановки сегодня – непрочность рыхлого, напитавшегося водой льда, который может разломиться под ногами абсолютно неожиданно.

В преддверии школьных каникул спасатели просят волгоградцев особое внимание уделить детям и рассказать им о смертельном риске во время игр около водоемов.

В случае опасной ситуации звоните по телефону «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».