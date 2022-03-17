Общество

Волгоградская область вышла на тонкий лед

Общество 17.03.2022 10:02
17.03.2022 10:02


В Волгоградской области началось таяние льда. В связи с этим, сообщили ИА "Высота 102" спасатели, уже сегодня возрос риск трагических случаев на водоемах. 

Чтобы предотвратить беду, госинспекторы ГИМС усилили профилактические рейды и патрулирования по акваториям Волгоградской области.

— Во время рейдов отдыхающим раздаются памятки о безопасном нахождении у воды. Одновременно сотрудники МЧС рассказывают о подручных средствах спасения, — сообщают в ГУ МЧ России по Волгоградской области. —  Особое внимание спасатели уделяют рыбакам. Всегда находятся те, кто не только беспечно относится к рекомендациям и предупреждениям, но и готов рискнуть собственной жизнью. 


Накануне во время рейда в Волгоградском затоне сотрудники ГИМС застали за рыбной ловлей несколько человек. Большинство при виде на берегу людей в форме – бросились в рассыпную, но рыбак со стажем Владимир Доценко решил остаться возле свежепробуренной лунки. По словам мужчины, выходя на лед, он каждый раз проверяет толщину льда. 

— Заходим метров на 5 от берега, прорубаем лунку и смотрим: если лёд нормальный сантиметров 10, выходим. Если тонкий, возвращаемся домой. Эта зима была холодная, поэтому лёд всегда хороший, — утверждает волгоградец.  

Инспекторы ГИМС предупредили рыбака, что толщина льда на водных объектах в настоящее время непредсказуема из-за перепадов температур. Выходить на лед сегодня крайне рискованно. 


Основная опасность ледовой обстановки сегодня – непрочность рыхлого, напитавшегося водой льда, который может разломиться под ногами абсолютно неожиданно. 

В преддверии школьных каникул спасатели просят волгоградцев особое внимание уделить детям и рассказать им о смертельном риске во время игр около водоемов.

В случае опасной ситуации звоните по телефону «101» или по единому телефону вызова экстренных служб «112».


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