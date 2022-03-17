Общество

Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потепление

Общество 17.03.2022 09:09
17.03.2022 09:09


Установившаяся в Волгоградской области морозная погода сменится весенним теплом не раньше, чем в конце марта. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе федерального центра «Фобос». Буквально до первых чисел апреля, столбики термометров по ночам в Волгограде и области будут опускаться ниже нулевых отметок. 

По сведениям синоптиков, низкие температуры днем сохранятся в регионе до 20 марта. С 21-го числа текущего месяца установится солнечная погода, а к середине дня температурные показатели будут составлять около +3 градусов. В ночь будет холодать в среднем до -3 градусов. В ближайшие дни, вплоть до 27 марта, осадков в Волгограде не ожидается. 

С приходом в регион 27-го числа осадков в виде снега и снега с дождем вновь понизится температура. Так, на протяжении трех дней - вплоть до 30 марта - в Волгоградской области в дневное время прогнозируется от 0 до +1 градуса. С 30 марта столбики термометров за окнами волгоградцев снова поползут вверх. 

Долгожданное устойчивое тепло, про прогнозу центра «Фобос», стоит ожидать не ранее, чем в первых числах апреля. Первый по-настоящему весенний день ожидается 31 марта, уверенно начнет теплеть в Волгограде и области, начиная с 4 апреля, когда темпертура составит около +10 градусов. 

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