Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в Волгоград

Сеть магазинов «Магнит» увеличила объемы фасовки сахара на фоне повышенного спроса на эту продукцию и привлекла дополнительных работников. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заявление ритейлера. Сейчас собственные предприятия «Магнита» в Краснодаре, Уфе и Саратове фасуют около 750 тонн сахара в неделю (107 тонн в день), который напрямую отгружают 19 заводов-производителей. Продукцию без посредников сразу направляют в магазины практически во все 67 регионов присутствия сети.

Неделю назад компания фасовала около 4,5 тонн в день. Собственных мощностей розничной сети достаточно, чтобы обеспечивать до 25% продаж этого продукта в сети, заверяют в компании. Фасовка является важным элементом при дистрибуции сахара в торговые точки, из-за повышенного спроса поставщики не успевают формировать партии продукции. Предприятия «Магнита» готовы увеличить объем фасовки сахара до 2 000 тонн в неделю (около 285 тонн в день).

— Мы видим повышенный спрос на сахар и должны реагировать на это всеми доступными нам способами, — заявила Екатерина Лобанова, директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента розничной сети «Магнит». — Мы оперативно переориентировали наши мощности на фасовку сахара и кратно нарастили объем производства. Отгрузки сахара в мешках с сахарных заводов на наши предприятия идут регулярно и поставлены в приоритет, мы оперативно заказываем упаковку, резервируем наш автотранспорт на вывоз партий. В магазинах пополнение полок сахаром также находится в приоритете.

Между тем, купить сахар в Волгограде по-прежнему проблематично. Накануне торговая сеть «Покупочка» приняла решение о продаже не более одного килограмма сахара в руки. Однако этого продукта по-прежнему нет в наличии.