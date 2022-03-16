В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»

Ночью 16 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинском районе Волгограда заметили «девятку», водитель которой нарушал правила дорожного движения. Требования полицейских об остановке волгоградец проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования у дома по улице Каспийской водитель преследуемого автомобиля бросил машину и попытался скрыться бегством во дворе жилого дома, но был задержан.







— Задержанным оказался ранее судимый, не имеющий водительского удостоверения 29-летний житель Дзержинского района, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Установлено, что автомашину он похитил на территории этого же района. Собственник ВАЗа узнал о происшествии от сотрудников полиции.

Дознавателями отдела полиции №3 управления МВД России по Волгограду в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Волгоградец задержан, ему грозит до пяти лет.

Сотрудниками ГИБДД по допущенным фактам нарушений ПДД в отношении водителя составлены административные протоколы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области