Происшествия

В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»

Происшествия 16.03.2022 19:48
16.03.2022 19:48


Ночью 16 марта сотрудники ГИБДД в Дзержинском районе Волгограда заметили «девятку», водитель которой нарушал правила дорожного движения. Требования полицейских об остановке волгоградец проигнорировал и попытался скрыться. В ходе преследования у дома по улице Каспийской водитель преследуемого автомобиля бросил машину и попытался скрыться бегством во дворе жилого дома, но был задержан. 



— Задержанным оказался ранее судимый, не имеющий водительского удостоверения 29-летний житель Дзержинского района, — сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Установлено, что автомашину он похитил на территории этого же района. Собственник ВАЗа узнал о происшествии от сотрудников полиции.  

Дознавателями отдела полиции №3 управления МВД России по Волгограду в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Волгоградец задержан, ему грозит до пяти лет. 

Сотрудниками ГИБДД по допущенным фактам нарушений ПДД в отношении водителя составлены административные протоколы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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