Как быстро и безопасно оплатить услуги «Ростелекома» в новых условиях

Телеком 15.03.2022 11:00
15.03.2022 11:00
Клиентская служба «Ростелекома» получает много вопросов об оплате услуг компании в новых условиях. Как известно, введены санкции в отношении ряда российских банков, включая выпущенные ими карты платежных систем Visa и Master Card, а также ограничена работа сервисов Google Pay и Apple Pay для пользователей из России. Перестанет работать и оплата подписок, оформленных в магазинах приложений Google Play и App Store.
Банковские карты
Все банковские карты, выпущенные российскими финансовыми организациями, включая международные системы Visa и MasterCard, продолжают работать на территории России без ограничений.
Банковской картой без комиссии можно оплатить услуги «Ростелекома» на сайте компании (без регистрации— нужен только номер лицевого счета), в личном интернет-кабинете абонента и мобильном приложении «Мой Ростелеком». Внести платеж с использованием карты или наличными можно также в терминалах оплаты и банкоматах, отделениях «Почты России» и салонах связи (наличие и размер комиссии зависит от условий конкретной организации).
Напоминаем, что можно округлить сумму платежа в большую сторону (например, до 400 рублей) — переплата будет отражена на лицевом счете и зачтется в следующем расчетном периоде.
Также доступна оплата услуг без комиссии в онлайн- и мобильных банках — для удобства совершения платежа рекомендуем сохранить в шаблоне данные лицевого счета абонента.
Бесконтактные платежные сервисы
К сожалению, оплата услуг через сервисы Google Pay и Apple Pay теперь недоступна. Однако существуют альтернативные способы бесконтактной оплаты.
На сайте «Ростелекома»услуги можно оплатить через Систему быстрых платежей (СБП) — мгновенный сервис оплаты Банка России через онлайн-банки (вводить реквизиты карты не потребуется). Скоро сервис будет доступен для пользователей личного кабинета «Ростелекома».
Samsung Payофициально сообщил, что в сервисе по-прежнему доступна бесконтактная оплата с использованием карт «Мир».
Оплата подписок на видеосервис Wink в Google Play и App Store
Возможность оплатыпокупок и подписок в Google Play и App Store с использованием карт российских банков в настоящее время закрыта.На данный момент можно выбрать следующие варианты сохранения подписки.
1. Оплата подписок Wink банковской картой — самый надежный способ.
Для Wink рекомендуется отключить продление подписок в App Store и Google Play и оформить подписку с использованием банковской карты (принимаются карты систем Visa, MasterCard и «Мир», выпущенные российскими банками) в личном кабинете клиента видеосервиса. Инструкция по привязке банковской карты доступна по ссылке.
Обратите внимание: уже оплаченные подписки через App Store и Google Play будут доступны до конца срока их действия.
2. Оплата подписки со счета Apple ID, который можно пополнить двумя способами.
Пополнить счет можно по следующей схеме: App Store → Ваша аватарка в правом верхнем углу → «Пополнить счет Apple ID».
Второй способ пополнения Apple ID— покупка подарочного сертификата (доступна в ряде банков — уточняйте в своей финансовой организации) с последующей его активацией в App Store.
3. Оплата со счета мобильного телефона в App Store и Google Play.
МТС, «Билайн» и «Мегафон» (также владеет Yota) опубликовали на своих сайтах инструкции, как подключить оплату покупоки подписок в сервисах Apple (App Store, Apple Music, Apple TV, iTunes), Google Play и Huawei App Gallery с личного счета абонента мобильной связи.
Как платить с мобильного счета в Google Play:
• войти в настройки своего аккаунта;
• зайти в раздел «Платежи и подписки»;
• выбрать «Способ оплаты»;
• нажать на пункт «Добавить оператора связи»;
• ввести мобильный номер.
Инструкция для владельцев устройств Huawei:
• войти в настройки аккаунта;
• зайти в раздел «Платежи и покупки»;
• нажать на пункт «Мобильный платеж»;
• нажать «Добавить»;
• ввести мобильный номер.
Как привязать телефон в сервисах Apple:
• в настройках устройства зайти в раздел App Store;
• нажать на Apple ID;
• зайти в раздел «Управлять способами оплаты»;
• выбрать «Добавить способ оплаты»;
• нажать на пункт «Мобильный телефон»;
• ввести номер.
Нет гарантий, что оплата с помощью указанных способов будет работать в будущем. Поэтому для надежной своевременной оплаты подписок рекомендуем привязать банковскую карту в личном кабинете клиента Wink на сайте www.wink.ru.
В случае изменений и дополнений в способах оплаты услуг «Ростелекома» информация об этом будет оперативно опубликована на официальном сайте компании.
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