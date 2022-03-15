Ищут с водолазами: подводный охотник пропал в Волгограде

Увлекавшийся подводной охотой 35-летний волгоградец пропал в водах Волги близ острова Сарпинский в Кировском районе Волгограда. Об исчезновении мужчины сообщил в полицию его 24-летний напарник, с которым они вместе ныряли в Щучьем проране, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Любитель подводной охоты пропал около 16.00 в минувший понедельник, 14 марта. Мужчина был одет в гидрокостюм «Марес» камуфляжного цвета, на ногах черные ласты, при себе у него было подводное ружье. Полицейские запросили помощь специалистов-водолазов в службе спасения Волгограда. К настоящему времени пропавший ныряльщик не найден.