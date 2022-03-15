Хотите сад своей мечты?: питомник «Надёжный сад» предлагает особые сорта растений сибирской селекции





Новосибирский питомник «Надёжный сад» предлагает волгоградцам надежные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот, и плодоносят даже при самых экстремальных условиях. Приобрести саженцы можно с 17 по 19 марта в ДК Профсоюзов.

Малина «Джоан Джей»





Сорт изначально создавался для трудных погодных условий, что позволяет растению легко переносить перепады температуры и длительные засухи. Плодоносит в первый год после посадки с июля до морозов. Ягоды начинают созревать тогда, когда основные насекомые-вредители уже готовятся к зиме и не представляют угрозы для малины. Бесшипная, не нуждается в опылителях и изумляет своими огромными показателями урожайности! Одна ветка дает больше 70-80 плодов и это уже в первый год! Глянцево-красный цвет ягод, великолепный аромат и восхитительный вкус, нежной сладкой мякоти, тающей во рту, не даст вам пройти мимо!

Малина «Самородок» – наслаждение на все лето!





Новый сорт ремонтантной малины «Самородок» все активнее завоевывает сердца отечественных садоводов. Являясь одним из самых ранних ремонтантных сортов, «Самородок» вступает в плодоношение уже с середины июня и выдает отличный урожай до поздней осени даже при самых неблагоприятных погодных условиях. Сорт также славится устойчивостью к засухам и сильным холодам. Плоды очень крупные – до 18 грамм с насыщенным сладким малиновым вкусом.

А также в нашей коллекции большой ассортимент малины, которая очень вас заинтересует.

Самая полезная и ничем не заменимая ягода молодости – жимолость





Самая первая! Самая ценная!!! Польза жимолости очень велика. Это целая аптека. Ягоды жимолости сказочно богаты витаминами и минералами. Замедляют процесс старения и сильно повышают иммунитет, что очень важно. Жимолость долговечна и совершенно не прихотлива. Мы предлагаем вам самые крупные, сладкие, ароматные и, конечно, полезные сорта жимолости.

Жимолость «Индиго джем»! Сорт смело заявляет – это прорыв в мировом селекционировании!

Сорт совершенно не требователен к обильным поливам, с лёгкостью переносит любые невзгоды погоды, будь это засуха или сильный мороз. «Бешеные» показатели урожайности выше среднего (до 4 см в длину) плодов повергнут вас в настоящий приятный шок. Но не переживайте, ягода сохраняет все полезные свойства даже при заморозке и высушивании. При этом витаминов в ней так много, что её часто используют в народной медицине и косметологии.

Жимолость «Синий утес». Феноменальный сорт с хорошей устойчивостью к заболеваниям и вредителям. В пору плодоношения невысокий куст просто увешан гроздями очень крупных темно-фиолетовых ягод. Плоды созревают дружно и совсем не осыпаются.

Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим сорт-опылитель. Для вышеописанных сортов хорошо подойдёт сорт «Голубой банан», он обладает приятной сочной мякотью со вкусом и небольшой ноткой земляники, что придаёт ягоде необычное, освежающее послевкусие. Отлично плодоносит даже при самых экстремальных погодных условиях.

Ежевика-гигант «Чачанска Бестрна»





Один из самых ранних сортов бесшипой ежевики с длительным периодом плодоношения. Куст прямостоячий, недающий прикорневой поросли. Ягода крупная и очень крупная, обладающая тонким ароматом, сладким вкусом и сочной мякотью. Феноменальная урожайность и огромный размер плодов сделали сорт лидером продаж.

Сенсация! Облепиха «Фрисдорфер Оранж» – первая самоопыляемая облепиха!





Наконец-то великолепная целебная ягода стала так проста в посадке и уходе! Не нужны мужские и женские растения, а значит, деревце занимает минимум места и радует максимумом урожая спелых, крупных ягод с золотистом оттенком. Собирать ее одно удовольствие – длинная плодоножка и сухой отрыв, плотная кожица, которая не давится при сборе.

Отличная морозостойкость сорта позволяет выращивать его в условиях Сибири и Урала.

Большой ассортимент новейших сортов садовой голубики





В этот раз наш питомник привезёт большой ассортимент новейших сортов садовой голубики. «Мегас-Блю» – десертный сорт, является эталоном вкуса.

Блестящие ягоды, как драгоценные камни, собраны в тяжёлые грозди, очень сладкие без кислинки, с тонким мягким ароматом. «Титаниум» – самый высокоурожайный и крупноплодный!!! Ранний сорт, прямостоячий и компактный куст. Крупные ягоды в период созревания нагружают весь куст, поэтому урожайность всегда высокая - до 16 кг. С куста. Ягоды сладкие, плотные, хрустящие, но, в то же время, сочные и очень вкусные.

Количество ограничено!!!

Яблони нового поколения для северных регионов!!!

Новые эксклюзивные сорта карликовых яблонь.

Они не занимают много места, невысокие (2,5 м), что очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод.

Мечта садоводов!!! Такие яблони быстро вступают в плодоношение

(уже на 2-ой год после посадки).

Важно: карлики плодоносят ежегодно (они не отдыхают) зимостойкость у них очень высокая, не боятся перепадов температур.

У таких яблонь полный иммунитет к пяти расам парши.

Красотка для вашего сада – яблоня «Есения»





Яблоня «Есения» – колоновидная яблоня, осеннего срока созревания. У сорта изумительно красивые плоды с темно-вишневым окрасом. Мякоть сочная, сладкая с небольшой еле уловимой, освежающий кислинкой. Яблочки хрустящие, откусываются сколом. Плоды хранятся до марта, но вряд ли вы устоите и не съедите их раньше, ведь румяные, аппетитные фрукты так и манят своим ароматом. «Есения» занимает на участке мало места (в ширину 60 см, в высоту до 2,5 м). Это позволяет сэкономить место на вашем участке, но при скромных размерах, вы получите очень не скромный урожай (до 15 кг). «Есения» хорошо переносит засуху и не требовательна к обильным поливам, а так же имеет высокий иммунитет к парше и другим грибковым заболеваниям.

Мы уверены, что «Есения» вам очень понравится!

Новинка!!! Удивительно потрясающий сорт колоновидной яблони – «Августина» для вашего участка





Она яркая, нарядная. Очень урожайная, уже на 4-ый год даёт урожай до 120 кг с дерева. Высотой до 2,5 м, а в диаметре всего 60 см. Много место не займет. Яблочки ярко-красные, с желтым бочком, наливные, сладкие сочные. Не оторвешься!!! «Августина» очень вынослива, хорошо переносит морозы и засуху, не требовательна к поливу. Плодоношение ежегодно, она не отдыхает. «Августина» – труженица, очень полюбилась садоводам. И мы тоже рекомендуем приобрести эту красотку на своем участке!!!

Большой ассортимент яблонь на карликовом подвое.

Разнообразие карликовых груш, вступающих в плодоношение уже на 2-ой год после посадки





«Августовская роса» – отличается красивым тепло-желтым цветом и тонкой кожицей, гладкой и сверкающей. Крупные груши (150-200 гр.) не только чудесно выглядят, но и обладают впечатляющим вкусом. Белая с кремовым оттенком, мякоть очень сочная, сахаристо сладкая, она обладает освежающим послевкусием. Нежный аромат наполняет сад, буквально вызывая слюнки во рту. Урожайность поражает (со взрослого дерева можно собрать от 6 до 10 вёдер) вкуснейших груш. Кстати этот сорт с лёгкостью переносит и засуху и морозы. Рекомендуем. Не пожалеете!!! А так же в ассортименте сорта груш «Нежность», «Северянка», «Просто Мария» и мн. др.

Чудо-вишня – черевишня «Факел»!





Её ещё называют Дюк. Это небольшое деревце 2,5 м. высотой, вступает в плодоношение уже на 2-ой год и сразу начинает обильно плодоносить. Урожайность восхитит любого садовода. Эта малышка даёт урожай до 25 кг с одного небольшого деревца. «Факел» объединил в себе лучшие качества: превосходный черешневый вкус и выраженный характерный для вишни аромат. Ягоды очень крупные, темно-вишневые, сладкие, сочные, блестящие.

А также в ассортименте большой выбор вишен на карликовом подвое.

Смородина черная «Престиж» – среднего срока созревания





Сорт надёжный и добротный! Его главным преимуществом является десертный вкус, выраженный аромат, а также высокая урожайность. С сортом «Престиж» вы гарантированно обеспечены урожаем! Крупные черные ягоды собраны в плотные кисти. Урожайность до 6 кг с куста. Морозостойкость до -40 С. Высокая устойчивость к мучнистой росе.

А также мы привезём для вас сибирский мёд: таежно-луговой и просто луговой.

Приобретенные у нас растения оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.

Мы ждем вас с 17 по 19 марта

По адресу: город Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, 4

ДК Профсоюзов

с 10.00 до 18.00

Задать вопросы можно по телефону:

8-962-369-60-78







