Ворошиловский торговый центр определил победителей акции «Подарки любимым»





Победителями акции «Подарки любимым. Собери коллекцию» торгового центра «Ворошиловский» стали 128 человек. Организаторы определили счастливчиков в прямом эфире на онлайн платформе «YouTube» 12 марта 2022 года.

Напомним, участником акции мог стал любой посетитель ТЦ, кто совершил покупку от 3000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 10.02.2022г. по 12.03.2022г. до 14:00. Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

Как сообщили организаторы, всего в акции участвовало 4501 человек. Общий денежный призовой фонд составил 166 тысяч рублей. Денежные призы в виде сертификата на шопинг выиграли 80 участников, а еще 48 – получили ценные подарки от партнеров проекта.

Победители акции

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 1000 рублей выиграли 50 участников с номерами: 470, 3274, 1199, 705, 606, 4313, 1943, 301, 32, 2370, 4369, 1629, 2209, 2190, 1403, 2638, 1924, 1158, 1837, 2122, 2253, 2107, 646, 4014, 1173, 1682, 886, 3383, 2377, 2785, 2627, 4496, 2673, 551, 3871, 3168, 1707, 4029, 2704, 4194, 148, 4435, 4278, 2203, 866, 1916, 2499, 1710, 3809, 759

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей – 20 участников с номерами: 1586, 3231, 2512, 351, 2818, 1786, 1932, 295, 3009, 4335, 441, 284, 2644, 740, 792, 1417, 4427, 2529, 387, 695

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 7 участников с номерами: 2046, 2329, 3521, 3923, 2028, 1462, 712

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – участник с номером 809

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 15000 рублей – участник с номером 2075

● Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером 1074

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

● Rich Man, Marc Cain – 733, 3512, 1118, 1302, 2978, 3191, 1067, 1389

● Access, Gerry Weber, Betty Barclay, Incanto - 2727, 2701, 2038, 1134, 1097

● Access, Gerry Weber, Betty Barclay, UnoWoman, Ardia Star – 684, 989, 2495, 4357, 1548, 1412, 4092, 863, 3187, 1445

● Scoozi, Tamaris – 3019, 2789

● Tamaris, Delmarc – 3150

● Pianta, Delmarc – 1450

● Pianta, Magdalina, Открытая книга, Miata – 1336, 3911

● Delmarc, Magdalina, Открытая книга, Miata – 422, 3767, 988

● Perfeo, Delmarc, Ориент-Техно – 60, 1780, 2089, 1177, 2141

● Swarovski, Химчистка Золушка, Miata – 4349, 4188, 3683, 923, 3973

● Rich Man, Kavalier – 35

● Velars, Acoola, Kavalier – 325, 1076

● Velars, Acoola, Салон картин Веста – 4454, 665, 2670

Организатор акции связывается с победителями по телефону и/или электронной почте, которые были указаны в Анкетах выигрышного номера.

Напомним, согласно правилам проведения акции, получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:

– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);

– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;

– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.

Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 16 апреля 2022 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-937-090-24-22.



