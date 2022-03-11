Продлен режим ограничения полетов в 11 аэропортах России









С 11 до 20 марта продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России. По сообщению Росавиации, до 20 марта 03:45 часов по московскому времени полеты временно ограничены в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.



