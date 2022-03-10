Общество

На трассе Волгоград – Саратов приостановили движение большегрузов и автобусов

Общество 10.03.2022 22:10
10.03.2022 22:10


Движение грузового транспорта и пассажирских автобусов приостановлено на трассе Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград из-за сильной метели. Ограничение введено на только на участке протяженностью 100 км в Саратовской области, сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В Камышинском районе, где также бушует снегопад, трасса открыта, однако севернее Камышина движение по федеральной автодороге сильно затруднено, особенно на подъемах. Для обеспечения бесперебойного проезда работает 20 единиц техники, продолжается очистка трассы и обработка проезжей части реагентами.

Дальнобойщики, водители и пассажиры междугородних автобусов могут переждать непогоду на 43 точках придорожного сервиса, расположенных по обе стороны трассы Р-228 в Волгоградской области.

Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

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