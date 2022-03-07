В 2022 году в Волгоградской области снизилась смертность населения





По итогам января в Волгоградской области зафиксирована тенденция снижения смертности населения. Как сообщает ИА «Высота 102», так, в первом месяце этого года в регионе родились 1439 человек. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 1452 человека. При этом из жизни ушли 3342 волгоградца: из них девять малышей в возрасте до одного года и 535 жителей с диагнозом коронавирусная инфекция. Тогда как в январе прошло года умерших было больше – 3838 человек. Естественная убыль населения в регионе составила в январе этого года 1903 человека. В первом месяце 2021 года этот показатель достигал 2386 человек.

При этом в ЮФО рождаемость повысилась в трех регионах – в Севастополе, в Калмыкии и в Адыгее. А смертность уменьшилась во всех субъектах Южного федерального округа.