







Прокуратура Краснооктябрьского района вступилась за инвалида II группы, с которого соцзащита требовала 32 тысячи рублей, выплаченных ему ранее в качестве единовременной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 59-летний мужчина обратился за защитой своих прав в надзорное ведомство.





Установлено, что учреждением соцзащиты к инвалиду предъявлен иск о взыскании излишне выплаченных денежных средства в связи с его переездом на новое место жительства в другой район Волгоградской области. Согласно законодательству и позиции Верховного суда России несвоевременное информирование гражданином учреждения социальной защиты населения о перемене места жительства не может служить основанием для прекращения предоставления ему мер социальной поддержки и взыскания с него излишне выплаченных денежных сумм. Изменение инвалидом места проживания является лишь основанием к произведению учреждением социальной защиты населения по новому месту жительства инвалида перерасчета подлежащих к выплате денежных средств.

Прокуратурой Краснооктябрьского района было предъявлено встречное исковое заявление о признании действий учреждения социальной защиты населения Краснооктябрьского района незаконными, возложении обязанности на учреждение соцзащиты населения по новому месту жительства инвалида произвести необходимый перерасчет. Требования надзорного ведомства удовлетворены.



