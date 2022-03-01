Общество 01.03.2022 09:49
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01.03.2022 09:49
Прокуратура Краснооктябрьского района вступилась за инвалида II группы, с которого соцзащита требовала 32 тысячи рублей, выплаченных ему ранее в качестве единовременной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора области Оксана Черединина, 59-летний мужчина обратился за защитой своих прав в надзорное ведомство.
Установлено, что учреждением соцзащиты к инвалиду предъявлен иск о взыскании излишне выплаченных денежных средства в связи с его переездом на новое место жительства в другой район Волгоградской области. Согласно законодательству и позиции Верховного суда России несвоевременное информирование гражданином учреждения социальной защиты населения о перемене места жительства не может служить основанием для прекращения предоставления ему мер социальной поддержки и взыскания с него излишне выплаченных денежных сумм. Изменение инвалидом места проживания является лишь основанием к произведению учреждением социальной защиты населения по новому месту жительства инвалида перерасчета подлежащих к выплате денежных средств.
Прокуратурой Краснооктябрьского района было предъявлено встречное исковое заявление о признании действий учреждения социальной защиты населения Краснооктябрьского района незаконными, возложении обязанности на учреждение соцзащиты населения по новому месту жительства инвалида произвести необходимый перерасчет. Требования надзорного ведомства удовлетворены.
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