Полиция проведет расследование вырубки деревьев в Волжском





Руководство комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа город Волжский Волгоградской области обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту обрезки деревьев, которую они считают варварской. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии города, около павильонов и магазинов на проспекте Ленина, 93а были обнаружены восемь вязов, подвергшихся глубокой обрезке. Вандалы обрезали ветки и стволы деревьев, нарушив внешний облик центральной улицы города. Как пояснили в комитете, санитарная обрезка зеленых насаждений в городе должна производиться только после получения соответствующего разрешения органов местного самоуправления. В Волжском эту деятельность осуществляет комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации. По факту глубокая, варварская обрезка вязов была произведена без согласования с профильной структурой. Чиновники обратились в полицию с просьбой найти виновников практически полного уничтожения деревьев. Предварительная сумма ущерба составляет около 500 тысяч рублей.