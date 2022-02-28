96-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавируса









От коронавирусной инфекции в Волгоградской области скончалась 96-летняя женщина. Как сообщили в облкомздраве, она обратилась за помощью к врачам по месту жительства, ей назначили лечение и обследование. Проведенный анализ показал положительный результат на COVID-19. Женщину госпитализировали в стационар, так как ее состояние ухудшалось. Не повлияло на тяжелое течение болезни и лечение в инфекционном госпитале - пациентку перевели в реанимацию, где она умерла.

При жизни женщина страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тяжелым заболеванием выводящей системы.

Всего за минувшие сутки в регионе от этой коварной инфекции скончались 15 человек, из них 9 мужчин и 6 женщин. От пандемии в регионе умерло 6350 человек.



