Общество

В Волгограде залатали ямы на 35 улицах

Общество 28.02.2022 12:01
0
28.02.2022 12:01


В Волгограде завершен локальный ремонт дорожного полотна литым асфальтом на 35 улицах. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы проводились сотрудниками  муниципального предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района».  

Большая часть работ выполняется в ночную смену, в периоды минимального трафика. Так, уже восстановлено покрытие на участках улиц Ленина, Кирова, 64-й Армии, Голубинской, Землячки, Танкистов, Вельботной, Ангарской, пр. Героев Сталинграда, Третьей Продольной магистрали, Ленкоранской, Удмуртской, б-ре Энгельса, ул. Красных командиров, С. Филиппова, Новодвинской и ряде других. 

На дорогах с низким трафиком устранение дефектов дорожного полотна ведется также и в дневную смену. Работы  продолжатся с учетом погодных условий.

Эти мероприятия – временная мера, позволяющая оперативно обеспечить безопасный и комфортный проезд на поврежденных участках. С наступлением хорошей погоды на этих участках будет проведено восстановление дорожного полотна горячим асфальтом, заверили в мэрии. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
28.02.2022 15:18
Общество 28.02.2022 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 14:01
Общество 28.02.2022 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.02.2022 13:47
Общество 28.02.2022 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:40
Общество 28.02.2022 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 11:19
Общество 28.02.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 10:53
Общество 28.02.2022 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 09:37
Общество 28.02.2022 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:54
Общество 28.02.2022 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:19
Общество 28.02.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2022 08:08
Общество 28.02.2022 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 18:16
Общество 27.02.2022 18:16
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 16:12
Общество 27.02.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 13:23
Общество 27.02.2022 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 13:18
Общество 27.02.2022 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2022 12:19
Общество 27.02.2022 12:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
На бульваре проспекта Жукова в Волгограде сносят бордюрыСмотреть фотографии
15:25
УФСБ заинтересовалось браком волгоградки с иностранцем в ПодмосковьеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде подозреваемая в захвате дома УК останется без лицензииСмотреть фотографии
14:14
96-летняя жительница Волгоградской области умерла от коронавирусаСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде повара школ, больниц и детсадов борются за звание лучших в профессииСмотреть фотографии
13:47
В пределах разумного: волгоградцы не спешат запасаться провизиейСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде молодую девушку обокрали во время квестаСмотреть фотографии
12:59
Серийного альфонса будут судить в Волжском за обман 23 женщинСмотреть фотографии
12:54
ТРК «Парк Хаус» в Волгограде эвакуировали из-за угрозы минированияСмотреть фотографии
12:50
Полицейские раскрыли ограбление магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области заболеваемость ковидом неуклонно снижаетсяСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде залатали ямы на 35 улицахСмотреть фотографии
11:41
Цифровые возможности: «Ростелеком» в прошлом году охватил оптикой более 177 тысяч домохозяйств ЮгаСмотреть фотографии
11:40
В Волжском бизнесмен ответит за смерть 39-летнего рабочегоСмотреть фотографии
11:19
Зоозащитницу из Волгограда обвинили в издевательствах над кошкамиСмотреть фотографии
11:17
Возбуждено дело о надругательстве жителя Волгограда над 3-летней девочкойСмотреть фотографии
10:53
Бочаров поручил найти работу беженцам ДНР и ЛНР в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Выпускники ВолГАУ получили стажировку в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
09:37
Жители Волгоградской области тратят на поиск работы больше 7 месяцевСмотреть фотографии
09:15
Заметки астролога: рекомендации с 28 февраля по 6 мартаСмотреть фотографии
08:54
Максим Галкин возглавил паводковую комиссию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:19
Ресторан в Волгограде оштрафовали за банкет после визита чиновниковСмотреть фотографии
08:08
В трех районах Волгограда пропадет светСмотреть фотографии
20:36
Дом в Волжском, где прогремел взрыв газа, признали пригодным для проживанияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:13
В СК назвали основную версию ЧП в жилом доме города ВолжскогоСмотреть фотографии
19:00
Санитарная авиация спасла жизнь троим малышам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:16
Волгоградцев призвали оградить детей от участия в антивоенных акцияхСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде от коронавируса умер 27-летний пареньСмотреть фотографии
17:36
«Жил один и ни с кем не общался»: подробности взрыва в пятиэтажке ВолжскогоСмотреть фотографии
17:00
В больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве в ВолжскомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 
2006-2021 ООО "СВЖ"ОСТРОВ" Реклама на сайте
Яндекс.Метрика
Сетевое издание Информационное агентство "Высота 102" зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Регистрационный номер Эл № ФС77-73619 от 07.09.2018г. Главный редактор ИА "Высота 102" Соколова Евгения Александровна Учредитель ИА "Высота 102" - ООО "СВЖ "ОСТРОВ" Политика конфиденциальности Правила использования, перепечатки и цитирования материалов
e-mail: info@v102.ru
Редакция: (8442) 78-19-76
+7(937) 55-66-102
Рекламная служба: +7 927-532-46-08