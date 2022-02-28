В Волгограде залатали ямы на 35 улицах

В Волгограде завершен локальный ремонт дорожного полотна литым асфальтом на 35 улицах. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, работы проводились сотрудниками муниципального предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района».

Большая часть работ выполняется в ночную смену, в периоды минимального трафика. Так, уже восстановлено покрытие на участках улиц Ленина, Кирова, 64-й Армии, Голубинской, Землячки, Танкистов, Вельботной, Ангарской, пр. Героев Сталинграда, Третьей Продольной магистрали, Ленкоранской, Удмуртской, б-ре Энгельса, ул. Красных командиров, С. Филиппова, Новодвинской и ряде других.

На дорогах с низким трафиком устранение дефектов дорожного полотна ведется также и в дневную смену. Работы продолжатся с учетом погодных условий.

Эти мероприятия – временная мера, позволяющая оперативно обеспечить безопасный и комфортный проезд на поврежденных участках. С наступлением хорошей погоды на этих участках будет проведено восстановление дорожного полотна горячим асфальтом, заверили в мэрии.