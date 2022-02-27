Росстат подсчитал траты волгоградцев на еду и услуги

В Волгоградской и Астраханской области зафиксирована самая низкая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в Росстате, так, в декабре прошлого года она составила 16425 рублей, или 88% от общероссийского показателя. В Астраханской области этот набор еще дешевле – 16025 рублей.
Самый дорогой набор товаров и услуг зафиксирован в Краснодарском крае - 18803 рубля, что составляет 100% от общероссийского показателя. В Ростовской области и Севастополе он также выше, чем в Волгоградской области – 18113 и 18201 рубль соответственно.