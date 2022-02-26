В Волгоградской области в три раза снизилась смертность от COVID-19

Covid-19 26.02.2022 12:07
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26.02.2022 12:07
Стало известно еще о семи скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, это почти в 3 раза меньше, чем днем ранее – тогда от коронавируса погибли 17 волгоградцев. Однако список жертв COVID-19 продолжает расти. В нем уже 6313 человека.
Вместе с тем и снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За сутки было выявлено 1344 новых случаев. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 254 человека. Закрыли свои больничные 1944 человека.
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