В Волгоградской области в три раза снизилась смертность от COVID-19





Стало известно еще о семи скончавшихся от коронавируса за минувшие сутки. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, это почти в 3 раза меньше, чем днем ранее – тогда от коронавируса погибли 17 волгоградцев. Однако список жертв COVID-19 продолжает расти. В нем уже 6313 человека.

Вместе с тем и снижается суточная заболеваемость коронавирусом. За сутки было выявлено 1344 новых случаев. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 254 человека. Закрыли свои больничные 1944 человека.



