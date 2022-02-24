- в аэропорты Москвы — пассажиров, планировавших прибыть или вылететь в аэропорты Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк;
- в аэропорт Сочи — пассажиров, собиравшихся покинуть или прибыть в аэропорты Симферополь, Геленджик, Анапа и Краснодар;
- в аэропорт Волгоград — пассажиров, планировавших перелет в Ростов-на-Дону и Элисту.
Общество 24.02.2022 19:49
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24.02.2022 19:49
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вечером 24 февраля объявило уточненную информацию о закрытых в связи со сложившейся ситуацией и введением ограничений российских аэропортах. Одновременно в ведомстве сообщили об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров.
— В Минтрансе России сформирован Оперативный штаб, — сообщили в Росавиации. — Временно приостановлена работа в аэропортах Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.
Авиакомпаниям России рекомендовано организовать перевозку пассажиров по следующим альтернативным маршрутам:
Не исключено, что вместо Волгограда пассажиры, собиравшиеся в Ростов и Элисту, будут перенапраляться в аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды.
В Росавиации напоминают, что авиакомпаниям даны поручения организовать возврат денег за билеты в полном объеме. Иной вариант - возможность перебронировать билеты на последующие даты или альтернативные маршруты.
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