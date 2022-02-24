



Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) вечером 24 февраля объявило уточненную информацию о закрытых в связи со сложившейся ситуацией и введением ограничений российских аэропортах. Одновременно в ведомстве сообщили об альтернативных маршрутах перевозки пассажиров.





— В Минтрансе России сформирован Оперативный штаб, — сообщили в Росавиации. — В ременно приостановлена работа в аэропортах Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов). Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.





Авиакомпаниям России рекомендовано организовать перевозку пассажиров по следующим альтернативным маршрутам:

в аэропорты Москвы — пассажиров, планировавших прибыть или вылететь в аэропорты Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк;

в аэропорт Сочи — пассажиров, собиравшихся покинуть или прибыть в аэропорты Симферополь, Геленджик, Анапа и Краснодар;

в аэропорт Волгоград — пассажиров, планировавших перелет в Ростов-на-Дону и Элисту.

Не исключено, что вместо Волгограда пассажиры, собиравшиеся в Ростов и Элисту, будут перенапраляться в аэропорт Ставрополь и Минеральные Воды.



