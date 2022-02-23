Средняя номинальная начисленная зарплата работников организаций Волгоградской области в январе-ноябре 2021 года составила 37003 рубля. Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, сообщает ИА "Высота 102", по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года она увеличилась на 6,8%.

При этом рост номинальных зарплат зафиксирован во всех регионах ЮФО. Больше всего она увеличилась в Севастополе – на 13,9% и составила 38623 рубля. Самая высокая средняя номинальная зарплата зафиксирована в Астраханской области – 40317 рублей. В Ростовской области этот показатель составил 37974 рубля, в Краснодарском крае - 39711 рублей. Меньше всего средняя зарплата в Калмыкии – всего 32091 рубль.