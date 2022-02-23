Общество

Волгоградские чиновники заплатят 20 млн рублей за новости о праздновании Великой Победы

Общество 23.02.2022 10:25
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23.02.2022 10:25


Комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области приступил к поиску телерадиокомпании для освещения подготовки к празднованию 77-й годовщины Великой Победы в 2022 году. За информационные теле- и радиопроекты, прямую трансляцию и документальные фильмы из регионального бюджета заплатят 20 миллионов рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок.

Будущему исполнителю госконтракта необходимо осветить подготовку и проведение праздничных торжеств, памятных мероприятий, общественно-патриотические акции и проекты, приуроченные к юбилею победы в Великой Отечественной войне. В эфир должны выйти также воспоминания и свидетельства ветеранов, участников сражения и мирных жителей. Журналистам необходимо подготовить репортажи о судьбах героев и участников Великой Отечественной войны, их мужестве и стойкости.

Власти также заказывают сюжеты о помощи фронтовикам, детям Сталинграда, деятельности ветеранских и других общественных организаций патриотической направленности. В число тем к освещению входят состояние и поддержание памятников Великой Отечественной войны, братских захоронений, мемориалов, музеев, экспозиций, архивов, военно-исторических объектов. К выходу в теле- и радиоэфир предполагаются обсуждения проблемных и дискуссионных вопросов о сохранении правды и памяти об истории Великой Отечественной войны и подвигах героев, поисковой и патриотической работе.

Выбор конкретных тем, тексты, периодичность и дата выхода согласуются с облкомтерполитики.

Исполнитель госконтракта должен подготовить 60 минут материалов документальных фильмов, 350 минут материалов в информационных телепроектах и обеспечить 40 минут прямой трансляции. Все это должно выйти в эфир регионального телеканала с охватом населения не менее 1,5 млн человек.

Еще 240 минут оригинальных материалов информационных телепроектов необходимо подготовить и выпустить в эфир регионального телеканала с охватом не менее 2 млн человек. Для эфира региональной радиостанции с охватом не менее 1,5 млн человек подрядчик также должен подготовить 482 минуты оригинальных материалов информационных радиопроектов.

Впрочем, освещением подготовки к празднованию годовщины Великой Победы профильный комитет не ограничивается. Согласно еще одному электронному аукциону, размещенному на сайте госзакупок, власти намерены потратить еще 24,1 млн рублей на «оказание услуг по информированию населения о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития Волгоградской области».

Круг тем для освещения весьма широкий: развитие сельского хозяйства, ЖКХ и ТЭК, строительной сферы, промышленности и торговли, образования и науки, социально-демографическая политика, решение проблем с дорогами и транспортом. Чиновники хотят видеть репортажи о развитии массового и профессионального спорта, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, культурных, патриотических, природоохранных проектах, экологических акциях, обеспечении правопорядка. Все материалы подрядчику необходимо согласовывать с заказчиком до выхода в эфир и публикации.

От исполнителя требуется выпустить 200 минут новостных сюжетов в эфире телеканала, 48 лонгридов, и 641 новостную публикацию не менее чем на девяти сайтах, 116,3 тысяч кв. см не менее чем в семи газетах и 134 минуты видеороликов на одном сайте. Сайты, где будут публиковаться новости, должны обладать среднемесячной посещаемостью не менее 60 тысяч пользователей, портал для выхода роликов – не менее 200 тысяч пользователей.

Исполнителей обоих контрактов выберут во второй половине марта.

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