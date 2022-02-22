В центре Волгограда ДТП с двумя машинами собирает пробку





В Центральном районе Волгограда произошло очередное дорожно-транспортное происшествие на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», на этот раз здесь столкнулись грузовик и отечественная легковушка.





Авария на оживленном перекрестке произошла около часа назад. По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП никто из водителей и пассажиров не пострадал.











- Водитель «Газели» поворачивал со среднего ряда налево и по ходу движения зацепил автомобиль «Лада Гранта». Пострадавших нет, - сообщили в главке МВД информагентству.





В результате столкновения повреждения получил легковой автомобиль.













Согласно онлайн-сервисам, на проспекте Ленина в районе улицы Комсомольской уже собирается пробка по направлению в Краснооктябрьский район.





Фото: ИА "Высота 102"

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