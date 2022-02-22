«Это важный этап развития города»: в Волгограде завершается возведение берегоукрепительного сооружения





В Ворошиловском районе Волгограда в эти дни завершается строительство берегоукрепительного сооружения протяженностью 280 метров, которое даст начало продолжению рокадной дороги на юг города. Готовность объекта оценили сегодня, 22 февраля, руководители области и города.

Как сообщает ИА «Высота 102», строители выполнили свою работу на 90%. Специалистам подрядной организации осталось лишь укрепить откосы плитами, уложить щебеночное покрытие, обустроить пешеходные дорожки. Срок сдачи объекта – 1 апреля 2022 года.

В ходе инспекции глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что реализация этого проекта вкупе со строительством рокадной дороги и обхода Волгограда станут важными точками социально-экономического роста, дадут импульс для дальнейшего развития территорий.

– Появление берегоукрепительного сооружения в этой части города даст возможность начать строительство более 2 км рокадной дороги. А это – хороший стимул для развития центральной части города, продолжения благоустройства набережной, строительство новых инфраструктурных объектов. Кроме того, это дает возможность продлевать рокадную дорогу и дальше, еще на 5,5 км – а это значит еще 5,5 км набережной, которую также можно будет ввести в оборот, – заявил Андрей Бочаров. – Таким образом, с введением в эксплуатацию нового берегоукрепительного сооружения мы получим в перспективе дополнительно порядка 12 км территории. То есть это очень серьезный объект для Волгограда, который дает возможность по-новому взглянуть на развитие города, предоставляет новые решения для власти, новую современную среду для проживания людей, в том числе включая и новую дорогу, и набережную, и прогулочную зону, и жилые застройки, и строительство ряда других важных социальных объектов, которые нужны Волгограду. Все эти планы мы обязательно включим в 10-летнюю программу развития города.

Напомним, возведение берегоукрепительного участка в границах улиц Иркутская и Одесская даст возможность перейти к возведению ещё четырёх отрезков в сторону Ворошиловского, Советского и Кировского районов Волгограда. Ввод всех пяти участков в эксплуатацию позволит предотвратить возможный ущерб зданиям, сооружениям и инженерным сетям на сумму около 10 млрд рублей, обезопасить более трех тысяч человек, проживающих в этой зоне. Кроме того, уже в этапе проектирования находится участок гидротехнического сооружения протяженность 2,95 км в сторону Краснооктябрьского районов.

Полное завершение проекта позволит продлить рокадную дорогу и создать почти 20-километровую благоустроенную набережную.

Отметим, что проект строительства берегоукрепительного сооружения был разработан с учётом условий стыковки с существующими участками, построенными ранее: в 2017 году было завершено строительство объекта протяжённостью 2,9 км (от поймы реки Царицы до стадиона «Волгоград Арена»), который стал основным гидротехническим сооружением для устройства на нижней террасе набережной Нулевой продольной, а также благоустроенной зоны отдыха. В 2020 году берегоукрепительное сооружение было продлено на 550 м. в сторону Краснооктябрьского района.

Напомним, вопрос берегоукрепления правого берега Волги оставался нерешаемым десятилетиями – губернатор Андрей Бочаров защитил необходимость реализации масштабных инфраструктурных проектов и заручился поддержкой федерального центра. Берегоукрепительные сооружения уже введены в эксплуатацию в Волгограде, Николаевске, Дубовке и Светлом Яре общей протяженностью более 5,1 км.





Фото: администрация Волгоградской области