Все на выписку: жители Волгоградской области массово выздоравливают после ковида





В Волгоградской области за минувшие сутки вновь количество выздоровевших после коронавируса почти сравнялось с новыми заболевшими. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, так, заболели ковидом 1573 человека, а закрыли больничные листы почти такое же количество жителей – 1557 человек. Такая тенденция впервые была зафиксирована в этом году с 18 февраля. Уменьшилось и количество госпитализаций – в больницы попали 218 человек. А вот смертность от коронавируса продолжает оставаться высокой. Так, стало известно еще о 12 умерших от инфекции.