«Ситиматик-Волгоград» поспорит с Роспотребнадзором из-за свалки на Менделеева





Региональный оператор по обращению с ТКО оспорит постановление Центрального районного суда Волгограда о штрафе за нерегулярный вывоз мусора в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ООО «Ситиматик-Волгоград».

Напомним, на основании материалов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области суд оштрафовал регоператора на 125 тысяч рублей за несоблюдение графика вывоза мусора с площадки на ул. Менделеева, 107/2а. Поводом для разбирательства послужила жалоба местного жителя.

В «Ситиматик-Волгоград» заявили, что не согласны с решением суда, поскольку по указанному адресу находится не контейнерная площадка для ежедневного вывоза мусора, а место сбора крупногабаритных отходов. Его вывозят раз в 10 дней (при температуре +4 градуса и ниже) или раз в неделю (при температуре от +5 градусов).

– Вывоз отходов с указанной контейнерной площадки осуществлялся без нарушения периодичности, – заверил генеральный директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Андрей Демин.

Ранее в волгоградском управлении Роспотребнадзора уточняли, что постановление суда о штрафе не вступило в законную силу.