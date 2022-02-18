«Ситиматик-Волгоград» поспорит с Роспотребнадзором из-за свалки на Менделеева

Общество 18.02.2022 18:52
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18.02.2022 18:52
Региональный оператор по обращению с ТКО оспорит постановление Центрального районного суда Волгограда о штрафе за нерегулярный вывоз мусора в Краснооктябрьском районе. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ООО «Ситиматик-Волгоград».
Напомним, на основании материалов управления Роспотребнадзора по Волгоградской области суд оштрафовал регоператора на 125 тысяч рублей за несоблюдение графика вывоза мусора с площадки на ул. Менделеева, 107/2а. Поводом для разбирательства послужила жалоба местного жителя.
В «Ситиматик-Волгоград» заявили, что не согласны с решением суда, поскольку по указанному адресу находится не контейнерная площадка для ежедневного вывоза мусора, а место сбора крупногабаритных отходов. Его вывозят раз в 10 дней (при температуре +4 градуса и ниже) или раз в неделю (при температуре от +5 градусов).
– Вывоз отходов с указанной контейнерной площадки осуществлялся без нарушения периодичности, – заверил генеральный директор ООО «Ситиматик-Волгоград» Андрей Демин.
Ранее в волгоградском управлении Роспотребнадзора уточняли, что постановление суда о штрафе не вступило в законную силу.
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