В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания

Общество 15.02.2022 13:05 Новости компаний
0
15.02.2022 13:05 Новости компаний
“Лучший по профессии “Повар” - конкурс с таким названием стартовал в Волгограде. В нем принимают участие повара, шеф-повара, технологи, заведующие производствами различных объектов социального питания - школ, детских садов, больниц, а также студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Организатор конкурса - Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”.
Работникам соцпита предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в теории и на практике. Всего для участия в состязаниях зарегистрировались 15 команд от разных операторов питания.
Во время первого отборочного этапа, который прошел 12 февраля на площадке комбината готового питания компании “Виво Маркет”, команды в течение часа отвечали на вопросы, касающиеся технологии приготовления, общих санитарных норм на пищеблоке, а также личной гигиены сотрудников.
Дарья Николенко, Дзержинский район Волгограда: “Мы почувствовали настоящий драйв. Сначала немного испугались, ведь в задании нужно было ответить на 80 вопросов, но в результате ответили одними из первых, ведь мы с этим сталкиваемся каждый день. Я свою работу очень люблю, работаю шеф-поваром в детском саду 7-й год. Участвуя в конкурсе, мы хотим убедиться, что мы опытные, что мы точно все делаем и правильно работаем”.
Екатерина Пыжова, Кировский район Волгограда: “Мы лет 15 назад принимали участие в подобном соревновании, и поэтому сейчас чувствуем драйв и вдохновение. При ответах на вопросы чуть-чуть понервничали, но мы все знаем, в себе уверены. От конкурса ждем положительных результатов, хотим занять первое место”.
Во время второго, практического этапа, команды будут состязаться в готовке блюд школьного меню. Этот этап пройдет 26 февраля на площадке специального партнера мероприятия - Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Партнерами конкурса стали: ООО “Виво Маркет”, сеть кинотеатров Мори Синема, кафе Massimo, кулинарная лавка “Счастье есть”, а также компания “Палером”.
В финале состязаний, которые намечены на 19 марта, конкурсантам предстоит презентовать свои тематические столы в формате локальная кухня - это когда для приготовления блюд используются только те продукты, которые выращены поблизости, но приготовлены вне рамок традиционных рецептов. Таким образом конкурсанты смогут применить тренды современной гастрономии, а также освоить новые кулинарные технологии.
Благодаря конкурсу участники проверят и подтвердят свое мастерство в сфере социального питания, покажут свой профессионализм, получат новые знания, после живого общения с экспертами в сфере общественного питания. Победители будут награждены ценными призами и подарками.
Реклама
Под Волгоградом слепили самого толстого снеговика15.02.2022 13:57
Общество 15.02.2022 13:57
Жители Волгоградской области за неделю стали меньше простывать15.02.2022 12:59
Общество 15.02.2022 12:59
Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов15.02.2022 12:38
Общество 15.02.2022 12:38
Военные и чиновники в Волгограде почтили память воинов-интернационалистов15.02.2022 10:24
Общество 15.02.2022 10:24
Волгоградские СНТ и ГСК заплатят по максимуму за сорванные пломбы на электросчетчике15.02.2022 09:45
Общество 15.02.2022 09:45
Коммунальный фонтан забил в Волгограде по плану15.02.2022 09:24
Общество 15.02.2022 09:24
Без света целый день просидят жители сотен домов Волгограда15.02.2022 08:32
Общество 15.02.2022 08:32
Сокол растерзал добычу на глазах жителей высотки в центре Волгограда15.02.2022 07:42
Общество 15.02.2022 07:42
Депутат Госдумы от Волгоградской области призвал "не вешать всех собак" на чиновников14.02.2022 16:53
Общество 14.02.2022 16:53
«Сразу попал в реанимацию»: 30-летний непривитый волгоградец скончался от коронавируса14.02.2022 14:50
Общество 14.02.2022 14:50
Волгоградский автовокзал прописался в цоколе девятиэтажки14.02.2022 14:07
Общество 14.02.2022 14:07
РУСАЛ поддержит в Волгограде 5 волонтёрских проектов14.02.2022 14:03
Общество 14.02.2022 14:03
Волгоградцы разошлись во мнениях о новых правилах выгула собак14.02.2022 11:25
Общество 14.02.2022 11:25
Число госпитализаций с коронавирусом в Волгоградской области выросло до 4 тысяч14.02.2022 10:14
Общество 14.02.2022 10:14
В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантине14.02.2022 09:58
Общество 14.02.2022 09:58
Реклама