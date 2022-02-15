Общество

В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания

Общество 15.02.2022 13:05 Новости компаний
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15.02.2022 13:05 Новости компаний


“Лучший по профессии “Повар” - конкурс с таким названием стартовал в Волгограде. В нем принимают участие повара, шеф-повара, технологи, заведующие производствами различных объектов социального питания - школ, детских садов, больниц, а также студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Организатор конкурса - Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”. 
Работникам соцпита предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в теории и на практике. Всего для участия в состязаниях зарегистрировались 15 команд от разных операторов питания. 

Во время первого отборочного этапа, который прошел 12 февраля на площадке комбината готового питания компании “Виво Маркет”, команды в течение часа отвечали на вопросы, касающиеся технологии приготовления, общих санитарных норм на пищеблоке, а также личной гигиены сотрудников.   
Дарья Николенко, Дзержинский район Волгограда: “Мы почувствовали настоящий драйв. Сначала немного испугались, ведь в задании нужно было ответить на 80 вопросов, но в результате ответили одними из первых, ведь мы с этим сталкиваемся каждый день. Я свою работу очень люблю, работаю шеф-поваром в детском саду 7-й год. Участвуя в конкурсе, мы хотим убедиться, что мы опытные, что мы точно все делаем и правильно работаем”. 
Екатерина Пыжова, Кировский район Волгограда: “Мы лет 15 назад принимали участие в подобном соревновании, и поэтому сейчас чувствуем драйв и вдохновение. При ответах на вопросы чуть-чуть понервничали, но мы все знаем, в себе уверены. От конкурса ждем положительных результатов, хотим занять первое место”. 

Во время второго, практического этапа, команды будут состязаться в готовке блюд школьного меню. Этот этап пройдет 26 февраля на площадке специального партнера мероприятия - Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Партнерами конкурса стали: ООО “Виво Маркет”, сеть кинотеатров Мори Синема, кафе Massimo, кулинарная лавка “Счастье есть”, а также компания “Палером”. 
В финале состязаний, которые намечены на 19 марта, конкурсантам предстоит презентовать свои тематические столы в формате локальная кухня - это когда для приготовления блюд используются только те продукты, которые выращены поблизости, но приготовлены вне рамок традиционных рецептов. Таким образом конкурсанты смогут применить тренды современной гастрономии, а также освоить новые кулинарные технологии. 
Благодаря конкурсу участники проверят и подтвердят свое мастерство в сфере социального питания, покажут свой профессионализм, получат новые знания, после живого общения с экспертами в сфере общественного питания. Победители будут награждены ценными призами и подарками. 

 

 

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