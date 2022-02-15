В Волгограде выбирают лучшего повара в сфере социального питания





“Лучший по профессии “Повар” - конкурс с таким названием стартовал в Волгограде. В нем принимают участие повара, шеф-повара, технологи, заведующие производствами различных объектов социального питания - школ, детских садов, больниц, а также студенты Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Организатор конкурса - Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”.

Работникам соцпита предстоит продемонстрировать свои знания и навыки в теории и на практике. Всего для участия в состязаниях зарегистрировались 15 команд от разных операторов питания.





Во время первого отборочного этапа, который прошел 12 февраля на площадке комбината готового питания компании “Виво Маркет”, команды в течение часа отвечали на вопросы, касающиеся технологии приготовления, общих санитарных норм на пищеблоке, а также личной гигиены сотрудников.

Дарья Николенко, Дзержинский район Волгограда : “Мы почувствовали настоящий драйв. Сначала немного испугались, ведь в задании нужно было ответить на 80 вопросов, но в результате ответили одними из первых, ведь мы с этим сталкиваемся каждый день. Я свою работу очень люблю, работаю шеф-поваром в детском саду 7-й год. Участвуя в конкурсе, мы хотим убедиться, что мы опытные, что мы точно все делаем и правильно работаем”.

Екатерина Пыжова, Кировский район Волгограда : “Мы лет 15 назад принимали участие в подобном соревновании, и поэтому сейчас чувствуем драйв и вдохновение. При ответах на вопросы чуть-чуть понервничали, но мы все знаем, в себе уверены. От конкурса ждем положительных результатов, хотим занять первое место”.





Во время второго, практического этапа, команды будут состязаться в готовке блюд школьного меню. Этот этап пройдет 26 февраля на площадке специального партнера мероприятия - Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли. Партнерами конкурса стали: ООО “Виво Маркет”, сеть кинотеатров Мори Синема, кафе Massimo, кулинарная лавка “Счастье есть”, а также компания “Палером”.

В финале состязаний, которые намечены на 19 марта, конкурсантам предстоит презентовать свои тематические столы в формате локальная кухня - это когда для приготовления блюд используются только те продукты, которые выращены поблизости, но приготовлены вне рамок традиционных рецептов. Таким образом конкурсанты смогут применить тренды современной гастрономии, а также освоить новые кулинарные технологии.

Благодаря конкурсу участники проверят и подтвердят свое мастерство в сфере социального питания, покажут свой профессионализм, получат новые знания, после живого общения с экспертами в сфере общественного питания. Победители будут награждены ценными призами и подарками.











