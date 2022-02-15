Без света целый день просидят жители сотен домов Волгограда





Сразу в пяти районах Волгограда сегодня запланированы отключения электричества. Как сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС», без света придется провести от пяти до восьми часов жителям многоэтажек и частного сектора. В частности, не будет света в домах по улице Серпуховская, 1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, улице Царицынской Обороны, 1, 2, 3, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, улице Симбирская, 11, 17, 21; в переулке Симбирский, 5, 5а , на улице Профсоюзная, 15/1.

В Советском районе с 9 утра до 17 вечера электричество на время пропадет по адресам : улица 35-й Гвардейской Дивизии, 46, 48, 50, 52, улица Иншакова, 6, 8.

В Красноармейский районе с 9 утра до 17 вечера электричество отключат на улица Мачтозаводская, 2а, 2б, 2–14; улица Глубинная, 1а, 1–13, 2а, 2б, 2–14; улице Лениногорская, 1а, 1б, 1–13, 2а, 2–16; улице Перископская, 35–45, 44–46.

С 12 утра до 17 вечера без электричества придется остаться домам на улицах Хабаровская, Семипалатинская, Дальневосточная, Леваневского, Подгорная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная, Кольцова.

В Ворошиловском районе в это же время обесточат дома на улице Серпуховская, 1, 3, 4, 10, 12, 14, 16, 20, 22, на улице Царицынской Обороны, 1, 2, 3, 7, 10, 10а, 12, 9, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, улице Симбирская, 11, 17, 21; в переулке Симбирский, 5, 5а , на улице Профсоюзная, 15/1.

В Дзержинском районе с 9 утра до 15 часов запланированы отключения на улице Ангарская, 124-136, 73-95, улице Яблочкина, 3-15, 14, 16, 21–23, 18–22, улице Киквидзе, 3–13, 13а, 15–37, 2–32, улице Сакко и Ванцетти, 15–23, 16–26, 26/43, 30, 26/221, 26/223, 26/229, 26/293, 26/231, 26/232, улице Халтурина, 1–7, 2–12, 11–23, 14–26, 26/248, 26/236, улице Попова, 1–13, 2–20, 13а, улице Кобринская, 24–52, 23–29, 33–41, 56–60, улице Куринская, 23, 27–45, 20–36, 22в, улице Сульская, 27а, 27б, 27в, 25–29, 33/1, 35, 26–32, улице Миусская, 21–31, 26–36, улице Ковалевской, 1–23, 1б, 3б, 5б, 7а, 7б, 15б, 17а, 17б, 2–6, 6а, 8–20.

В Краснооктябрьском районе с 9 утра до 17 часов отключения попадут дома, расположенные на улице Аграрная, 21–43, 34–38, 47, улице Окраинная, 1б-19б, 1–19, 2–18.



