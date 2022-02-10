Covid-19

В Волгоградской области израсходовали почти весь запас «Спутника-М»

Covid-19 10.02.2022 19:16
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10.02.2022 19:16


Первым компонентом «Спутника-М» привились 1262 подростка в Волгоградской области. Ранее в регион поступило всего 1440 комплектов вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев на состоявшемся сегодня заседании оперативного штаба.
Поступившие комплекты «Спутника-М» были распределены по семи детским медицинским учреждениям в Волгограде, Волжском и Камышине. Напомним, всего волгоградский облздрав заказал 36 тысяч комплектов вакцины для подростков.
Вакцинация детей в Волгоградской области стартовала 26 января. Неделей ранее сообщалось, что в листе ожидания насчитывается более 8 тысяч заявок от родителей, желающих привить детей от COVID-19. Дополнительная поставка вакцины «Спутник-М» ожидается в ближайшее время. Подростковая вакцинация носит добровольный характер и проводится только с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить документ самостоятельно.
Всего в Волгоградской области вакцинировались более 1,5 млн человек, ревакцинацию прошли 293 тысячи жителей, 140 тысяч среди них – люди старшего возраста. Прививочная кампания продолжается.

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