



Сегодня дети и подростки получили первые прививки от коронавирусной инфекции в детской поликлинике №2 в Волжском. Дети, несмотря на большое скопление журналистов и операторов, выглядели спокойно, сообщает ИА «Высота 102».

«В школе нам предложили вакцинировать своих детей, мы согласились»,- рассказала многодетная мама Марина Борисова. Она пришла в поликлинику с двумя дочками-близнецами Александрой и Елизаветой. Обе девочки учатся в 8-м классе - им 14 лет. Женщина пояснила, что в их семье коронавирусом еще никто не болел, но все-таки решили подстраховаться и сделать вакцину своим детям. "Вся наша семья активно занимается спортом, мы не хотим болеть!", - подчеркнула мама близняшек. Перед процедурой подростков осмотрел врач - им измерили температуру, уровень кислорода в крови. После чего подростков направили в прививочный кабинет, где они и прошли вакцинацию. Пришел сделать прививку и 16-летний студент техникума Леонид Белоусов. «Не хочу заражать своих родных, поэтому я здесь», - рассказал он. Молодой человек после прививки еще 40 минут оставался под наблюдением врачей.

Как сообщил журналистам главный врач городской детской поликлиники №2 Дмитрий Орлов, пока что в медучреждение поступило 240 доз вакцины для подростков. «Сейчас очередь сформирована уже на неделю. В день мы будем вакцинировать от 20 до 30 человек», - пояснил главврач. Первая партия вакцины "Спутник- М" распределена уже по шести поликлиникам в Волгограде, Волжском и Камышине. Уже сейчас дали свое согласие на вакцинацию своих детей 8 тысяч жителей Волгоградской области.

Напомним, накануне Волгоградская область получила 1440 компонентов вакцины для детей «Спутник-М». Напомним, детей с 12 лет будут прививать только с согласия одного из родителей или опекуна, а подростки с 15 лет могут сами принять решение. Если ребенок перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, то должно пройти от двух до четырех недель перед вакцинацией от коронавируса.











