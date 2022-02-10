В Волгограде умерла доцент медуниверситета





На 49-ом году жизни скоропостижно скончалась кандидат медицинских наук, доцент Ольга Вячеславовна Ильина. Всю свою трудовую жизнь она посвятила акушерству. Последние 17 лет работала на кафедре акушерства и гинекологии ВолгГМУ в должности доцента, сообщили ИА «Высота 102» в вузе.

Прощание с Ольгой Вячеславной и гражданская панихида состоятся 12 февраля 2022 года в 13:30 в зале ритуальной службы «Память» по адресу ул. Землячки 74. Похороны пройдут на кладбище Дзержинского района.