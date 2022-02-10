В Волгограде умерла доцент медуниверситета

Общество 10.02.2022 13:22
0
10.02.2022 13:22
На 49-ом году жизни скоропостижно скончалась кандидат медицинских наук, доцент Ольга Вячеславовна Ильина. Всю свою трудовую жизнь она посвятила акушерству. Последние 17 лет работала на кафедре акушерства и гинекологии ВолгГМУ в должности доцента, сообщили ИА «Высота 102» в вузе.Прощание с Ольгой Вячеславной и гражданская панихида состоятся 12 февраля 2022 года в 13:30 в зале ритуальной службы «Память» по адресу ул. Землячки 74. Похороны пройдут на кладбище Дзержинского района.
Реклама
Центр Олега Дерипаски продолжает помогать людям10.02.2022 15:48
Общество 10.02.2022 15:48
Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцов10.02.2022 15:01
Общество 10.02.2022 15:01
В Волгограде ученики составляют собственное меню для школьных столовых10.02.2022 12:01
Общество 10.02.2022 12:01
В центре Волгограда монтируют 12-метровую «Ниагару»10.02.2022 10:39
Общество 10.02.2022 10:39
Волгоградским соцработникам доплатят за проезд10.02.2022 10:22
Общество 10.02.2022 10:22
Жители Волгоградской области выстроились в очередь за семенами Жириновского10.02.2022 10:21
Общество 10.02.2022 10:21
Умная система сэкономит свет и воду на ж/д вокзале в Волгограде10.02.2022 09:42
Общество 10.02.2022 09:42
В Волгоградской области два поселка остались без маршруток09.02.2022 21:05
Общество 09.02.2022 21:05
«Без дождевика не обойтись»: прогноз погоды на 10 февраля в Волгограде09.02.2022 20:53
Общество 09.02.2022 20:53
Строители показали будущий амфитеатр на Центральной набережной Волгограда09.02.2022 16:49
Общество 09.02.2022 16:49
Абоненты «Волгоградэнергосбыта» освоят цифровые сервисы с помощью комиксов09.02.2022 14:20
Общество 09.02.2022 14:20
Жители Волгоградской области написали прокурорам почти 85 тысяч жалоб09.02.2022 13:12
Общество 09.02.2022 13:12
В Волгограде отремонтируют ветхий мост09.02.2022 12:44
Общество 09.02.2022 12:44
В Волжском появились первые пешеходные «зебры»-голограммы09.02.2022 12:36
Общество 09.02.2022 12:36
Верховный суд не нашел причин для битвы за маршрут в Волгоградской области09.02.2022 11:00
Общество 09.02.2022 11:00
Реклама