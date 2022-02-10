В центре Волгограда монтируют 12-метровую «Ниагару»

Общество 10.02.2022 10:39
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10.02.2022 10:39
Новый аттракцион с водными горками возводят в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили в мэрии, в настоящее время ведется монтаж металлического каркаса и обустройство деревянного настила. Развлекательный комплекс с наименованием «Ниагара» предусмотрен для посетителей от 12 лет.
Аттракцион, который установят на площади 1000 квадратных метров, будет сооружен в виде двух водных горок. Высота «Ниагары» составит 12 метров, а длина трассы - 250 метров.
На фото проект аттракциона
На специальных лодочках отдыхающие смогут скатываться по водной трассе в бассейн площадью 600 квадратных метров. Дирекция парка планирует запустить новый водный аттракцион в начале сезона.
На фото проект аттракциона
Отметим, что для водных развлечений в 2021 году в парке обустроили декоративный пруд площадью 850 квадратных метров и водный канал протяженностью 110 метров. Здесь можно кататься на лодочках.
Параллельно на территории ЦПКиО ведутся работы по сборке конструкции еще одного аттракциона с названием «Брэйк-данс». Его установят между «Ниагарой» и скейт-парком на площади 300 квадратных метров.
Фото: администрации Волгограда и ЦПКиО
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