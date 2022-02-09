Передача о профессиях будущего стала сотой работой на конкурс журналистов «Ростелекома» от Юга





Первые сто работ от южных регионов России на конкурс журналистов и блогеров«Вместе в цифровое будущее» финализировала передача «Жизнь так устроена: профессии будущего» журналиста ставропольской телекомпании «Свое ТВ» Марии Гнездиловой.

В почти получасовой программе автор наглядно рассказала и показала, как цифровые технологии и робототехника меняют мир и место человека в нем. Выпуск передачи из серии «Жизнь так устроена» посвящена современным профессиям, которые приходят на смену старым или появляются в ответ технологические изменения в различных сферах деятельности.

«Меня всегда удивляло как стремительно меняется жизнь. Помню, когда папа купил первый сотовый телефон — огромный “булыжник” с антенной и ярко-зеленым экраном, я долго была под впечатлением. А потом в школе у меня появился свой мобильник, черно-белый, кнопочный. Пару лет прошло, и уже появился прародитель смартфона. А теперь я печатаю этот текст на сенсорном экране устройства, который в буквальном смысле может заменить компьютер. Да ещё и отправляю текст благодаря спутнику, который в космосе. А от начала описываемых мной событий прошло всего-то 20 лет. По меркам истории — ничто. И это меня вдохновляет! Поэтому одни из любимых тем для выпусков программы “Жизнь так устроена” —умные устройства, искусственный интеллект, роботизированная техника, повсеместная цифровизация и то, какого уровня жизни человечество может достигнуть через каких-то пару десятилетий. Мир развивается и это замечательно!», — поделилась впечатлениями Мария Гнездилова.

Конкурс для представителей региональной медиасферы проводится «Ростелекомом» одиннадцатый год подряд. В этом году его партнерами выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

«Цифровизация сегодня выступает не только драйвером экономики. Если посмотреть на это явление шире — она формирует новые роли и модели поведения человека, создает новые смыслы и тем самым влияет на культуру в целом. Поэтому работа, которую ведут наши коллеги-журналисты, очень важна и в просветительском плане тоже», — отметил директор по внешним коммуникациям «Ростелекома» на ЮгеВячеслав Плеханов.

Чтобы принять участие в конкурсе, представителям СМИ и блогерам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и разместить свои работы в предложенных номинациях и спецноминациях до 28 февраля 2021 года включительно. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2022 года.



