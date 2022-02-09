В Волжском появились первые пешеходные «зербы»-голограммы

Общество 09.02.2022 12:36
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09.02.2022 12:36
Четыре улицы в Волжском оборудовали проекционной дорожной разметкой на нерегулируемых пешеходных переходах. Как сообщили в комитете информационных технологий Волгоградской области, пешеходные «зебры»-голограммы появились по адресам: ул. Нариманова, 19, ул. Нариманова, 25, пр. им. Ленина – ул. Прибрежная и ул. Карбышева, 156а.
Яркий световой коридор создается с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами, которые проецируют на дорогу изображение бело-желтой разметки. «Проекционная разметка является альтернативной и дополняет традиционную, выполненную термопластичными материалами», - уточнили в облкоминформтехнологии.
Работы проводятся в рамках регионального проекта «Общественные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Такие технологии, как отмечают специалисты, позволят сократить число наездов на пешеходов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости при неблагоприятных дорожных условиях.
Напомним, в Волгограде первая такая «зебра» появилась в марте 2021 года на перекрестке улиц Калинина и Пугачевской в Ворошиловском районе.
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