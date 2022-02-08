В Волгоградской области запустят пилотный проект современной инфекционной службы





Губернатор Волгоградской области обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой поручить Минздраву РФ проработать вопрос по реализации в регионе пилотного проекта современной инфекционной службы. Как сообщает ИА «Высота 102», с таким предложением Андрей Бочаров выступил на заседании координационного совета при правительстве РФ, прошедшим в режиме видеоконференции, на котором обсуждался комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Волгоградской области в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина уже реализуются мероприятия по модернизации инфекционных служб. В регионе построены две современные инфекционные больницы — в городах Волжский и Калач-на-Дону в целом на 180 мест. Еще два госпиталя общим объемом 120 инфекционных коек строятся сейчас в Камышине и Михайловке. Модернизируются действующие и открываются новые диагностические лаборатории, приобретается современное, в том числе тяжелое оборудование. Идет проектирование дополнительных инфекционных мощностей для Волгограда и других муниципальных образований. Это направление актуально для региона и в связи с его особенным расположением на территории со сложной эпидемиологической обстановкой.

«В нашей области и в соседних регионах имеются природные очаги целого ряда опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, по территории Волгоградской области проходят значительные транзитные пути, соединяющие Россию со странами Каспийского бассейна, Средней Азии и Ближнего Востока», — подчеркнул Андрей Бочаров.

Вопрос системной организации региональных инфекционных служб вывела на передний план борьба с коронавирусной инфекцией. Глава региона на координационном совещании информировал правительство России о ситуации, связанной с распространением коронавируса в Волгоградской области.

«Принятые и реализованные при поддержке правительства РФ упреждающие меры по подготовке лечебных заведений, медицинского персонала и системы здравоохранения региона в целом, а также систем жизнеобеспечения, предприятий и организаций Волгоградской области в период кратно возросших нагрузок, позволяют удерживать ситуацию в прогнозируемых параметрах и корректировать решения в зависимости от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки, — подчеркнул Андрей Бочаров. — В ходе нашей работы мы активно используем опыт Москвы для организации оказания медицинской помощи жителям Волгоградской области. Мы усилили работу по выявлению коронавирусной инфекции у различных групп населения. В настоящее время в сутки на наличие коронавирусной инфекции в Волгоградской области тестируется 18 и более тысяч человек, что составляет 677 исследований на 100 тысяч жителей», - заявил Андрей Бочаров.

Ежедневно в регионе регистрируется более 1600 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых порядка 30% — дети и подростки. Глава региона отметил, что из-за значительного роста ежедневной заболеваемости COVID-19 и простудными заболеваниями кратно возросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено системы здравоохранения: «Но несмотря на все трудности, в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи».

В настоящее время в поликлиниках региона регистрируется 11 тысяч обращений в сутки с симптомами простудных заболеваний. С целью поддержки медработников, занятых в амбулаторно-поликлиническом звене и службе скорой помощи, с 1 февраля текущего года приняты дополнительные региональные меры поддержки, направлены дополнительные силы из числа медицинских работников и студентов старших курсов Волгоградского государственного медицинского университета. Развернуто более 4,5 тыс. инфекционных коек в составе 21 госпиталя, в том числе 368 специализированных мест для детей и подростков. Объем инфекционного коечного фонда и плановый резерв соответствуют складывающейся в регионе санитарно-эпидемиологической обстановке. При необходимости, в условиях возможного осложнения ситуации, регион готов оперативно, в кратчайшее время, удвоить число инфекционных коек — до 10 тысяч единиц. Также отмечено, что в амбулаторно-госпитальном звене и аптечной сети Волгоградской области поддерживается нормативный запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты.

Губернатор подчеркнул, что существенную поддержку в первичной диагностике, медицинской маршрутизации и дальнейшем сопровождении заболевших ковидом жителей региона оказывают колл-центры Службы-122 и центры медицинского сопровождения пациентов, которые обрабатывают по 5-7 тысяч звонков в сутки. К работе в них привлечены порядка двух тысяч медработников, волонтеров, студентов-медиков. Продолжается вакцинация жителей Волгоградской области: на сегодня уже привито свыше полутора миллионов человек — 94% от норматива, установленного Минздравом России для региона.

В то же время, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в регионе продолжается реализация и других проектов в системе регионального здравоохранения. Так, в Волгограде и в районах области действуют 14 центров амбулаторной онкологической помощи для раннего выявления заболевания, продолжается строительство новых ЦАОП и радиологического корпуса онкодиспансера. Развитие инфекционной службы станет сопоставимо с масштабами модернизации онкослужбы Волгоградской области. Не менее масштабным проектом ранее стало глубокое обновление службы скорой помощи в регионе.