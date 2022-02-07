Первый самолет в Тюмень улетел из Волгограда

Общество 07.02.2022 18:00
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07.02.2022 18:00
Первый рейс по новому направлению вылетел сегодня из аэропорта Волгограда.Теперь по понедельникам и субботам самолеты авиакомпания Utair будут вылетать в Тюмень в 08:20, прилетать обратно в Волгоград в 17:00. Время в пути в одном направлении - 4 часа. На маршруте авиакомпания задействует самолеты ATR-72-500, вместимостью 70 пассажиров.
Полетная программа Utair сформирована до 29 октября 2022.
Фото: пресс-службы аэропорта Волгограда
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