Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенка

Происшествия 04.02.2022 13:32
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04.02.2022 13:32
Огнеборцы спасли мужчину и его домашнего питомца от гибели в пожаре. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в одной из квартир в пятиэтажке, расположенной на улице Мира в Котово, поступило 2 февраля в половине пятого вечера. В комнате на первом этаже горели домашние вещи, при этом хозяин жилища находился внутри. От пережитого шока спасенный мужчина совсем забыл про котенка, который остался в квартире. Но пожарные, несмотря на сильное задымление, смогли отыскать маленького питомца и вынесли его на свежий воздух. Спустя 10 минут пожар был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал. В ГУ МЧС напоминают, что основная задача пожарных – это спасение людей. Но, если огнеборцы видят, что в беде находятся и братья наши меньшие – они всегда придут на помощь, заверили спасатели.
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