Covid-19

Школьники и дошколята массово уходят на карантин в Волгоградской области

Covid-19 04.02.2022 10:13
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04.02.2022 10:13


Пятая волна коронавируса в Волгоградской области уже дает о себе знать, причем масштабы заражений настолько серьезны, что власти региона решили отправлять на карантин самых юных и маленьких – школьников и воспитанников детских садов. Причем не во всех районах учебные заведения спешно закрываются. Мы решили узнать, по какому принципу детей отправляют на дистанционку.  
Сегодня 4 февраля 2022 года в Волгоградской области прирост коронавирусных больных составил 1207 человек. И, как правильно отмечает губернатор региона Андрей Бочаров, больше всего тревожит то, что стремительно растет и число заболевших детей.   
По состоянию на утро 4 февраля 2022 года в регионе полностью ушли на карантин 96 школ, включая 85 по ОРВИ в и 11 по COVID-19. Отдельные классы ушли на самоизоляцию в 102 школах по ОРВИ и 176 по ковиду.
Как уходят на карантин
Тут, по сути, все просто: при ОРВИ класс уходит на карантин, если заболело более 20% учащихся, а вот при ковиде достаточно одного зараженного человека в коллективе, и это может быть и ученик, и учитель. Но тут возникают нюансы. Если начальные классы в случае заболевания учителя можно полностью сажать на карантин, то как быть со старшими школьниками, которых в течение дня учат множество педагогов. Ребята постоянно перемещаются в разные аудитории, контакты происходят быстро, их нельзя отследить. Все это приводит к такой путанице, что старшие и средние классы решено не отправлять на карантин.
Карантин в детских садах
Решение об отправке на карантине дошколят тоже непростое, сопряженное со своими трудностями, потому что при дефиците кадров нянечки работают на 2 или несколько групп. И если в одной из них заболел ребенок, то надо отпускать все группы, с которыми контактировали нянечки. И потом, многие родители умоляют не закрывать детсады, так как с малышами просто не с кем будет сидеть – работу ведь никто не отменял. Не всем дают больничный по причине болезни ребенка.
Ограничения на время карантина
Если же ребенок уже на карантине, то родителей, согласно правилам Роспотребнадзора, обязывают строго соблюдать меры безопасности: несовершеннолетний не должен выходить из дома и контактировать еще с кем-либо, кроме своих домочадцев. Нежелательны даже прогулки в одиночестве, поскольку нынешний штамм «омикрон» очень контактен и способен заражать даже на минимальном расстоянии.  
Как же школьники будут в это время учиться? – спросите вы. Сообщается, что ребята, несмотря на вынужденную домашнюю паузу, будут продолжать учебу в дистанционном формате. Представители регионального минобразования уже заявили, что волгоградские школы имеют такой опыт обучения.
Однако, если спросить родителей о качестве такого образования, то можно услышать неоднозначные ответы, вплоть до негативных. «НовостиВолгограда.ру» после масштабного опроса выяснили, что у кого-то дистанционное обучение действительно максимально приближено к очной форме, а где-то дело ограничилось парой-тройкой заданий. Чаще всего такой вариант наблюдается в отношении начальных классов.
Как выходить из карантина?
Совсем недавно вице-премьер Татьяна Голикова объявила о новых сроках течения карантина. Теперь это не две недели, как было раньше, а неделя. Связано это с тем, что доминирующий сейчас штамм «омикрон» имеет очень короткий инкубационный период и в целом протекает быстрее своих предшественников.
Но прежде чем через неделю дети могут вернуться за парты и в детсады, им нужно будет получить справку о состоянии здоровья: неважно болел ли сам ребенок или просто был в контакте с зараженным.
К возвращению детей к учебе все должно быть готово: в помещениях проводят тщательную дезинфекцию, аудитории снабжают антисептиками, масками. Столы расставлены с учетом дистанции. При входе у учеников измеряют температуру, за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет.

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