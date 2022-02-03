Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фуры

Общество 03.02.2022 16:40
0
03.02.2022 16:40
В Волгоградской области дорожники вытащили из мокрого снега три фуры, которые забуксовали на стоянке АЗС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, это произошло на 683 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Представители подрядной организации ДЭП №53 откликнулись и оказали помощь водителям, застрявших тягачей. При помощи спецтехники они просыпали территорию пескосоляной смесью и поочередно отбуксировали большегрузы на трассу. В результате водители смогли продолжить свой путь.
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминает пользователям федеральных автодорог о необходимости своевременной подготовки к передвижению в сложных погодных условиях и соблюдению всех требований безопасности на трассах в зимний период. В случае нештатной ситуации на подведомственных управлению трассах можно обратиться по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы в Волгоградской области - 8 (8442) 503122.
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
Реклама
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-1903.02.2022 18:32
Общество 03.02.2022 18:32
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиник03.02.2022 18:20
Общество 03.02.2022 18:20
Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде03.02.2022 13:08
Общество 03.02.2022 13:08
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин03.02.2022 09:50
Общество 03.02.2022 09:50
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвы03.02.2022 09:45
Общество 03.02.2022 09:45
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской области02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Первыми заиграли «катюши»: дочь маршала Татьяна Еременко – о Сталинградской битве и своем легендарном отце02.02.2022 18:01
Общество 02.02.2022 18:01
В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVID02.02.2022 17:20
Общество 02.02.2022 17:20
Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записи02.02.2022 17:06
Общество 02.02.2022 17:06
Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битве02.02.2022 16:19
Общество 02.02.2022 16:19
Реклама