Общество

Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фуры

Общество 03.02.2022 16:40
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03.02.2022 16:40


В Волгоградской области дорожники вытащили из мокрого снега три фуры, которые забуксовали на стоянке АЗС. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, это произошло на 683 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий». Представители подрядной организации ДЭП №53 откликнулись и оказали помощь водителям, застрявших тягачей. При помощи спецтехники они просыпали территорию пескосоляной смесью и поочередно отбуксировали большегрузы на трассу. В результате водители смогли продолжить свой путь. 
ФКУ Упрдор Москва-Волгоград напоминает пользователям федеральных автодорог о необходимости своевременной подготовки к передвижению в сложных погодных условиях и соблюдению всех требований безопасности на трассах в зимний период. В случае нештатной ситуации на подведомственных управлению трассах можно обратиться по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы в Волгоградской области - 8 (8442) 503122. 
Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

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