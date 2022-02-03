



В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 12 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Регион разделил 13-ое место среди субъектов России по этому показателю вместе с Челябинской областью. Однако в последней количество выявленных за сутки новых заболевших коронавирусом составило 3433 человека, тогда как в Волгоградской области это число гораздо меньше – 1232 человека. В Архангельской области, например, за сутки заболели ковидом 2288 человек, а скончался один. В Пермском крае количество новых случаев заражения и того больше – 3845, а умерли шестеро.

По показателю общего количества умерших от коронавируса за весь период распространения инфекции Волгоградская область занимает среди регионов России 16-ое место (6021 человек).



