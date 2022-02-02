Общество 02.02.2022 20:51
0
02.02.2022 20:51
Управляющая компания «Новый дом» поздравила с 79-й годовщиной Сталинградской Победы ветеранов, проживающих в обслуживаемых домах в Волгограде. Подарочные продуктовые наборы и открытки директор УК Виктор Ткаченко вручил Антонине Федоровне Веремеенко и Дмитрию Корнеевичу Тимоничеву, сообщает ИА «Высота 102».
Антонина Федоровна, которой в этом году 25 июня исполнится 100 лет, отправилась на войну с первых ее дней. В боях под Сталинградом она была зенитчицей, уничтожая вражеские самолеты люфтваффе. С однополчанами Антонина Федоровна дошла до Берлина и была награждена медалью «За боевые заслуги».
Дмитрий Корнеевич, как и Антонина Федоровна, ушел на фронт добровольцем в 1941 году и участвовал в боях за Смоленск. Во время захвата города врагом Дмитрий Корнеевич потерял кисть руки, после чего был комиссован. В этом году ему исполнится 95 лет.
«Спасибо Вам за наш мир, это за солнце, чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты, ваши сердца будут биться мужеством и честью в сердцах наших внуков и правнуков, – поблагодарил фронтовиков Виктор Ткаченко. – Спасибо за победу! Спасибо за смелость и гордость! Здоровья вам и долгих лет доброй жизни!».
Фото предоставлено УК «Новый дом».
Реклама
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской области02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Первыми заиграли «катюши»: дочь маршала Татьяна Еременко – о Сталинградской битве и своем легендарном отце02.02.2022 18:01
Общество 02.02.2022 18:01
В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVID02.02.2022 17:20
Общество 02.02.2022 17:20
Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записи02.02.2022 17:06
Общество 02.02.2022 17:06
Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битве02.02.2022 16:19
Общество 02.02.2022 16:19
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде возложили венки в память о погибших героях Сталинградской битвы02.02.2022 15:45
Общество 02.02.2022 15:45
Нефтяники почтили память защитников Сталинграда02.02.2022 15:23
Общество 02.02.2022 15:23
Цветы для сталинградского солдата: семья волгоградцев – о павших и памяти02.02.2022 14:38
Общество 02.02.2022 14:38
Залпы из пушек ЗИС-3 прогремели на Мамаевом кургане в Волгограде02.02.2022 13:37
Общество 02.02.2022 13:37
Волгоградский губернатор по видеосвязи поздравил ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 13:15
Общество 02.02.2022 13:15
Новые троллейбусы приедут в Волгоград из Нижегородской области02.02.2022 13:07
Общество 02.02.2022 13:07
Будет хуже: коронавирус в Волгоградской области уложил еще 1207 человек02.02.2022 12:19
Общество 02.02.2022 12:19
В Волгограде отреставрируют переживший падение памятник комсомольцам02.02.2022 11:48
Общество 02.02.2022 11:48
Волгоградских патологоанатомов поощрят за вскрытие тел умерших от коронавируса02.02.2022 11:21
Общество 02.02.2022 11:21
В Волгограде отмечают 79-ю годовщину Победы в Сталинградской битве (ВИДЕО)02.02.2022 10:04
Общество 02.02.2022 10:04
Реклама