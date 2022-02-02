



Управляющая компания «Новый дом» поздравила с 79-й годовщиной Сталинградской Победы ветеранов, проживающих в обслуживаемых домах в Волгограде. Подарочные продуктовые наборы и открытки директор УК Виктор Ткаченко вручил Антонине Федоровне Веремеенко и Дмитрию Корнеевичу Тимоничеву, сообщает ИА «Высота 102».

Антонина Федоровна, которой в этом году 25 июня исполнится 100 лет, отправилась на войну с первых ее дней. В боях под Сталинградом она была зенитчицей, уничтожая вражеские самолеты люфтваффе. С однополчанами Антонина Федоровна дошла до Берлина и была награждена медалью «За боевые заслуги».

Дмитрий Корнеевич, как и Антонина Федоровна, ушел на фронт добровольцем в 1941 году и участвовал в боях за Смоленск. Во время захвата города врагом Дмитрий Корнеевич потерял кисть руки, после чего был комиссован. В этом году ему исполнится 95 лет.





«Спасибо Вам за наш мир, это за солнце, чистое небо, за счастливую жизнь. Ваши подвиги никогда не будут забыты, ваши сердца будут биться мужеством и честью в сердцах наших внуков и правнуков, – поблагодарил фронтовиков Виктор Ткаченко. – Спасибо за победу! Спасибо за смелость и гордость! Здоровья вам и долгих лет доброй жизни!».