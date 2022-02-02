Общество

Будет хуже: коронавирус в Волгоградской области уложил еще 1207 человек

Общество 02.02.2022 12:19
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02.02.2022 12:19


В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 1207 человек. Это больше, чем было накануне – тогда сообщалось о 1091 заболевшем. По данным федерального оперштаба, госпитализированы в стационары 357 человек. При этом выздоровел 251 человек. Однако количество умерших от коронавируса в регионе продолжает расти. Так, сообщает ИА «Высота 102», за сутки скончались 8 человек, а всего в скорбном списке не переживших COVID-19 уже 6009 жителей региона. 
Между тем, напомним, новый штамм «омикрон» распространяется в шесть раз быстрее «дельты», и, судя по динамике, рост количества заболевших продолжится. 

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