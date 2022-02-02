Будет хуже: коронавирус в Волгоградской области уложил еще 1207 человек





В Волгоградской области за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 1207 человек. Это больше, чем было накануне – тогда сообщалось о 1091 заболевшем. По данным федерального оперштаба, госпитализированы в стационары 357 человек. При этом выздоровел 251 человек. Однако количество умерших от коронавируса в регионе продолжает расти. Так, сообщает ИА «Высота 102», за сутки скончались 8 человек, а всего в скорбном списке не переживших COVID-19 уже 6009 жителей региона.

Между тем, напомним, новый штамм «омикрон» распространяется в шесть раз быстрее «дельты», и, судя по динамике, рост количества заболевших продолжится.



