



Ситуация вокруг декабрьских платежек за электроэнергию постепенно стабилизируется. Январский ажиотаж обращений волгоградцев спал благодаря оперативной работе сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт». Каждому клиенту, обратившемуся на абонентский участок, помогли решить вопрос с перерасчётом в короткие сроки.

Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в компании, в работе с некоторыми клиентами необходим особенный подход. Это связано с тем, что у многих абонентов счетчик находится в квартире, и снять контрольные показания без присутствия самого владельца жилого помещения невозможно.

На прошлой неделе в СМИ появилась информация некоего адвоката, жительницы г. Волгограда Анны Я., которая из-за этой ситуации обвинила энергетиков в мошенничестве. Редакция «Высоты 102» решила выяснить, в чём причина и обратилась за разъяснением в «Волгоградэнергосбыт».

Как рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт», 23 декабря 2021 года в организацию обратилась жительница Волгограда Анна Я. с заявлением о перерасчете в связи с получением квитанции с завышенными данными электросчётчика. В компании оперативно приняли заявку и, в ответ на обращение волгоградки, отправили ей официальное письмо с сообщением о предстоящем проведении обследования измерительного комплекса электроэнергии, находящегося внутри квартиры, 30 декабря. Также гражданке Анне Я. разъяснили причины сложившейся ситуации, связанной со снятием контрольных показаний работниками АО «ВМЭС». Но, когда сотрудники энергосбыта приехали по адресу для снятия контрольных показаний прибора учёта, дверь им никто не открыл.

Интересы жителей являются приоритетными в работе энергокомпании, поэтому для разрешения возникшей ситуации энергетики повторно направили письмо с предложением урегулировать вопрос о перерасчете путём снятия контрольных показаний 27 января. «Накануне, 26 января, представители компании созвонились с Анной Я, заранее предупредив ее о визите. Но и на этот раз заявительница на пороге своей квартиры не появилась», – пояснили в «Волгоградэнергосбыте».

«Вопрос можно было бы решить еще в декабре, будь на то добрая воля потребителя, – пояснили в «Волгоградэнергосбыте». – Но по какой-то причине Анна Я. заняла деструктивную позицию, не только препятствуя работе специалистов, но и распространяя в средствах массовой информации ложные сведения о компании».

В "Волгоградэнергосбыте" отметили, что в январские дни сотрудники проделали колоссальную работу, помогая каждому обратившемуся потребителю. В кратчайшие сроки было рассмотрено огромное количество обращений, и уже более 5 500 волгоградцев энергетики помогли найти решение вопроса.

«Как гарантирующий поставщик мы стоим на страже правильности расчетов за электроэнергию и делаем все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась», – подчеркнули в компании.



