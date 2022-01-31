Внимание к каждому абоненту: «Волгоградэнергосбыт» помог решить вопросы с декабрьскими квитанциями более 5 500 волгоградцам
Общество 31.01.2022 10:48
0
31.01.2022 10:48
Ситуация вокруг декабрьских платежек за электроэнергию постепенно стабилизируется. Январский ажиотаж обращений волгоградцев спал благодаря оперативной работе сотрудников ПАО «Волгоградэнергосбыт». Каждому клиенту, обратившемуся на абонентский участок, помогли решить вопрос с перерасчётом в короткие сроки.
Однако, как пояснили ИА «Высота 102» в компании, в работе с некоторыми клиентами необходим особенный подход. Это связано с тем, что у многих абонентов счетчик находится в квартире, и снять контрольные показания без присутствия самого владельца жилого помещения невозможно.
На прошлой неделе в СМИ появилась информация некоего адвоката, жительницы г. Волгограда Анны Я., которая из-за этой ситуации обвинила энергетиков в мошенничестве. Редакция «Высоты 102» решила выяснить, в чём причина и обратилась за разъяснением в «Волгоградэнергосбыт».
Как рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт», 23 декабря 2021 года в организацию обратилась жительница Волгограда Анна Я. с заявлением о перерасчете в связи с получением квитанции с завышенными данными электросчётчика. В компании оперативно приняли заявку и, в ответ на обращение волгоградки, отправили ей официальное письмо с сообщением о предстоящем проведении обследования измерительного комплекса электроэнергии, находящегося внутри квартиры, 30 декабря. Также гражданке Анне Я. разъяснили причины сложившейся ситуации, связанной со снятием контрольных показаний работниками АО «ВМЭС». Но, когда сотрудники энергосбыта приехали по адресу для снятия контрольных показаний прибора учёта, дверь им никто не открыл.
Интересы жителей являются приоритетными в работе энергокомпании, поэтому для разрешения возникшей ситуации энергетики повторно направили письмо с предложением урегулировать вопрос о перерасчете путём снятия контрольных показаний 27 января. «Накануне, 26 января, представители компании созвонились с Анной Я, заранее предупредив ее о визите. Но и на этот раз заявительница на пороге своей квартиры не появилась», – пояснили в «Волгоградэнергосбыте».
«Вопрос можно было бы решить еще в декабре, будь на то добрая воля потребителя, – пояснили в «Волгоградэнергосбыте». – Но по какой-то причине Анна Я. заняла деструктивную позицию, не только препятствуя работе специалистов, но и распространяя в средствах массовой информации ложные сведения о компании».
В "Волгоградэнергосбыте" отметили, что в январские дни сотрудники проделали колоссальную работу, помогая каждому обратившемуся потребителю. В кратчайшие сроки было рассмотрено огромное количество обращений, и уже более 5 500 волгоградцев энергетики помогли найти решение вопроса.
«Как гарантирующий поставщик мы стоим на страже правильности расчетов за электроэнергию и делаем все возможное, чтобы такая ситуация не повторилась», – подчеркнули в компании.
Реклама
Снизилось число закрытых на карантин школ и классов в Волгоградской области31.01.2022 15:00
Общество 31.01.2022 15:00
Ужасы нашего городка: жители Волгоградской области померились сосульками и сугробами31.01.2022 09:42
Общество 31.01.2022 09:42
Февраль в Волгоградской области начнется с метелей и снегопадов31.01.2022 08:16
Общество 31.01.2022 08:16
В Волгоградской области построят умные спортплощадки30.01.2022 18:32
Общество 30.01.2022 18:32
Тихая угроза: кто должен убирать снег и сосульки с крыш волгоградских домов30.01.2022 18:12
Общество 30.01.2022 18:12
В Волгограде ликвидируют клинику пластической хирургии30.01.2022 18:10
Общество 30.01.2022 18:10
Волгоградцы пожаловались на странности прохождения ПЦР-тестов30.01.2022 16:43
Общество 30.01.2022 16:43
Празднование 2 февраля в Волгограде пройдет с ограничениями30.01.2022 09:47
Общество 30.01.2022 09:47
Волгоградским поликлиникам выделили 100 миллионов на борьбу с «омикроном»30.01.2022 09:38
Общество 30.01.2022 09:38
Владелица лайки выплатит 372 тысячи пострадавшему от укусов собаки волгоградскому почтальону29.01.2022 16:30
Общество 29.01.2022 16:30
Две тройни и одна четверня родились за год в Волгоградской области29.01.2022 14:56
Общество 29.01.2022 14:56
В Волгоградской области в 2021 году умерли 46629 человек29.01.2022 14:06
Общество 29.01.2022 14:06
«Покупайте сами»: заболевшим коронавирусом волгоградцам не дали бесплатные лекарства28.01.2022 18:43
Общество 28.01.2022 18:43
Свекла рекордно подорожала в Волгоградской области28.01.2022 16:58
Общество 28.01.2022 16:58
Двое судей в Волгоградской области ушли в отставку28.01.2022 15:54
Общество 28.01.2022 15:54
Реклама